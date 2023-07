Congo-Brazzaville: Marine marchande - Une plate-forme de gestion de l'assurance suscite des désaccords

Lancée depuis le 1er juillet par le Guichet unique des opérations transfrontalières (Guot), la plate-forme électronique de gestion de l'assurance transports facultés à l'importation (E-Pafguot) est contestée par les sociétés d'assurance. L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Uni Congo) évoque une situation de blocage des importations et en appelle à la responsabilité des autorités de tutelle.

L'inquiétude d'Uni Congo sur le blocage des importations est fondée, car la procédure de création de la plate-forme E-Pafguot a été contestée non seulement par l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Congo (Apsaco), mais aussi par la Direction générale des institutions financières nationales (DGIFN). Dans une note d'information adressée au ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, la DGIFN fustige une démarche « unilatérale » du Guot.

La souscription d'assurance obligatoire se fait désormais via la nouvelle plate-forme électronique, une procédure qui semble être validée par la DGIFN pour des raisons règlementaires. « Nos adhérents, assureurs et courtiers en assurance ne peuvent pas, en raison de ce qui précède, intégrer la plate-forme avec pour conséquence de bloquer l'édiction des Tickets d'importation(TI) par le Guot pour les importateurs », a déploré Michel Djombo, le président d'Uni Congo, dans une lettre adressée, le 7 juillet dernier, au ministre de l'Économie et des Finances.

À cela il faut ajouter que le fameux TI est un document indispensable au processus d'importation par les opérateurs économiques. L'Uni Congo a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences que pourrait engendrer le blocage en matière d'approvisionnement du pays en produits importés. Cela peut « causer des pénuries et de l'inflation des produits de première nécessité », a insisté ce syndicat patronal.

Concernant les arguments avancés par les parties, le Guot estime que la nouvelle plate-forme E-Pfguot contribuera à dématérialiser les documents et procédures administratifs prévus dans le cadre des importations, exportations et du transit. Par contre, les compagnies d'assurance, à travers l'Apsaco, pensent qu'il faut suspendre l'opérationnalisation de la nouvelle plate-forme électronique, se référer au régulateur national et au Code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance).

Rappelons que le Guot est une entité sous tutelle du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, tandis que les compagnies d'assurance sont partenaires de la DGIFN qui relève du ministère de l'Économie et des Finances. Des concertations élargies s'avèrent nécessaires pour essayer de débloquer une situation qui risque d'affecter le panier de la ménagère déjà impacté par l'inflation.