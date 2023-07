Angola: Huíla prête à accueillir plus de cinq mille visiteurs à la FMCA

Lubango (Angola) — Au moins cinq mille citoyens de 17 provinces du pays commenceront, début août, à fouler le sol de Lubango, province de Huíla, pour représenter les 164 municipalités à la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola, qui aura lieu du 10 au 13 de ce mois.

C'est ce qu'estiment les autorités gouvernementales, sur la base des confirmations et des réservations effectuées dans les hôtels et unités locales similaires, dans cette 4e édition de l'événement, qui se joint à la 121e célébration des festivités séculaires de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame de la Montagne).

S'adressant à l'ANGOP, le directeur du Bureau de communication sociale de Huíla, Luís Garrido, a déclaré que 96% de l'espace attribué pour l'exposition, avec sept mille mètres carrés, au stade Nossa Senhora do Monte, est déjà rempli de réserves des municipalités, des départements ministériels, des entreprises publiques et privées.

En termes d'hébergement, Luís Garrido a souligné que Huíla accueillera directement plus de cinq mille personnes, qui, en plus de Lubango, seront hébergées dans des municipalités proches de la capitale, notamment Humpata et Chibia.

En ce qui concerne l'offre de services, la source a confirmé que les hôtels et unités similaires sont occupés pour la période de la foire, qui coïncide avec les festivités de Nossa Senhora do Monte.

« L'ensemble du réseau de restauration s'engage à accueillir plus cinq mille personnes qui seront présentes à l'événement. Nous sommes préparés et alertons les opérateurs pour améliorer leurs services, afin d'avoir une réponse positive des personnes qui demandent des services », a-t-il poursuivi.

Il a souligné qu'en fonction du nombre de visiteurs que Huíla recevra, pour répondre à la demande, il existe une troisième alternative pour l'hébergement, le camping au complexe touristique de Nossa Senhora do Monte.

Il a indiqué que la foire générera des emplois occasionnels, réveillera les prestataires de services de la province, tels que les salons de beauté, les boutiques, les tailleurs, les graphistes, entre autres, un événement inclusif, où chacun sera appelé à rendre service.

La FMCA a eu un interrègne de trois ans en raison du covid-19 et cette année elle revient sous la devise "La vie se fait dans les municipalités", dans une réalisation du ministère de l'Administration Territoire.

L'événement vise à montrer ce qui se fait dans le pays et les perspectives des municipalités dans les aspects sociaux et économiques. Au cours de l'événement, le Forum des municipalités et des villes d'Angola aura lieu, le 11, un événement au cours duquel seront discutées les questions liées à l'administration locale.

La province de Huíla avec 79 mille et 22 km² compte 14 municipalités, à notamment Lubango (capitale), Chibia, Gambos, Humpata, Cacula, Quilengues, Caluquembe, Caconda, Chipindo, Chicomba, Quipungo, Matala, Cuvango et Jamba.

