Madagascar: Mon Karné d'exploration - Un numéro spécial dédié à la cuisine malgache

Le nouveau numéro du magazine trimestriel pour enfant « Mon Karné d'exploration » publié par les Editions Karné est sorti au début de ce mois de juillet. Il mettra spécialement en exergue la cuisine malgache, visant à montrer aux enfants la richesse de Madagascar à travers les différents ingrédients qu'on retrouve dans les plats malgaches. Ce numéro verra la participation de l'Alliance française de Madagascar, de Farah de Mon Roadtrip culinaire et de restaurants typiquement malgaches.

Editions Karné est une maison d'édition qui propose des magazines éducatifs et ludiques pour les enfants. Depuis mars 2022, un nouveau magazine « Mon Karné d'exploration » sort tous les trois mois avec un nouveau thème central, à destination des jeunes lecteurs de 8 à 14 ans. Cinq numéros sont sortis depuis.

« Mon Karné d'exploration » est un magazine bilingue (en malgache et en français) de 16 à 20 pages qui souhaite s'affirmer comme un ouvrage unique pour la jeunesse dans le paysage de l'édition malgache. Ce magazine ambitionne d'enrichir la culture générale des enfants de manière plus moderne, en utilisant de belles illustrations, un style graphique dans l'ère du temps, des textes adaptés et des thèmes réclamés par les enfants eux-mêmes.

Parmi ses rubriques phares, les documentaires, la rubrique culture présentant différents aspects de la culture malgache, des sujets d'actualités, une recette de cuisine et beaucoup de jeux. Ce qui le distingue des autres magazines : les rubriques interactives dans lesquelles les enfants participent activement à travers des interviews ou en répondant à des questions sur des thèmes proposés par courrier. Chaque magazine requiert la participation d'au moins une dizaine d'enfants. Il s'agit donc d'un produit fait par les enfants, avec des enfants, pour les enfants.

Sorti depuis le 4 juillet dans les librairies et un peu plus tard dans les supermarchés, ce nouveau numéro a déjà été bien reçu par les premiers lecteurs, selon Tahirimihamina Ravaka, la rédactrice en chef du magazine. « Nous sommes sûrs qu'il plaira et qu'il aidera nos lecteurs à découvrir l'étendue de notre patrimoine culturel et gastronomique. » affirme-t-elle à ce propos.