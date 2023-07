Angola: Huíla cherche de nouveaux investissements à FMCA/2023

Lubango (Angola) — La province de Huíla présentera, à la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA-2023), qui se tiendra du 10 au 13 août, à Lubango, des opportunités d'affaires et d'investissement dans l'agriculture, l'industrie et le tourisme, sous la bannière de son programme d'attraction "INVESTHUÍLA".

S'adressant à l'ANGOP mardi, sur les préparatifs de l'événement qui réunira les 164 municipalités du pays, le directeur du Bureau de la communication sociale de Huíla, Luís Garrido, a dit que l'agriculture, l'industrie et le tourisme seront au centre des intérêts de la participation de la province à l'événement.

Il a ajouté que dans l'agriculture, le potentiel productif de la province sera présenté, avec une plus grande incidence dans la production de céréales, tandis que dans l'industrie, l'idée sera de mettre les investisseurs au défi de parier sur ce segment avec la garantie d'avoir de l'énergie du projet Laúca jusqu'en 2024.

Pour le tourisme, le directeur a indiqué que les autorités ont préparé un dossier avec un potentiel touristique et d'autres nouvelles destinations, telles que des excursions de recherche, liées à la botanique ou à la zoologie, à la religion, aux monuments et aux sites, entre autres aspects.

Luís Garrido a souligné que l'objectif est de collecter des investissements dans les trois secteurs mis en évidence afin qu'ils favorisent davantage le développement de la province.

Après un interrègne de trois ans, dû au covid-19, la FMCA, organisée par le Ministère de l'Administration du Territoire, aura lieu à Lubango sous la devise « La vie se fait dans les municipalités ».

L'événement vise à montrer ce qui se fait dans le pays et quelles sont les perspectives des municipalités dans les aspects sociaux et économiques. Au cours de l'événement, le Forum des municipalités et des villes d'Angola aura lieu, le 11, un événement au cours duquel seront discutées les questions liées à l'administration locale.

La province de Huíla avec 79 mille et 22 km² compte 14 municipalités, notamment Lubango (capitale), Chibia, Gambos, Humpata, Cacula, Quilengues, Caluquembe, Caconda, Chipindo, Chicomba, Quipungo, Matala, Cuvango et Jamba.