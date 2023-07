Congo-Kinshasa: IXès Jeux de la Francophonie - Muyaya, Kabulo etKwandja appellent à la mobilisation générale !

*Rendez-vous confirmé. Décor planté. Dispositions sécuritaires assurées. Compte à rebours démarré. Eh bien, Kinshasa vibre déjà au rythme des IXès Jeux de la Francophonie, prévus du 28 juillet au 06 août 2023. A près de dix jours du démarrage des hostilités, le Gouvernement de la RD. Congo, suivant les instructions fermes édictées par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris toutes les dispositions nécessaires, tant sur le plan sécuritaire que logistique, pour garantir le bon déroulement de cet évènement de haute portée historique et, même, diplomatique, placé, du reste, sous le signe de la solidarité et de l'espoir.

Au cours d'un briefing tenu hier, mardi 18 juillet 2023, Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, Kabulo François, Ministre des Sports, et Isidore Kwandja Ngembo, Directeur National du Comité National des Jeux de la Francophonie, ont, tour à tour, appelé les congolais à se mobiliser pour vivre cette 9ème édition de la grand-messe sportive et culturelle des pays ayant en partage : la langue de Voltaire. Pour Isidore Kwandja, toutes les mesures sont prises pour que les rencontres se IXès Jeux de la Francophonie : Muyaya, Kabulo et Kwandja appellent à la mobilisation générale ! tiennent dans les meilleures conditions sur l'ensemble des sites prévus, à savoir : le Stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël et l'Université de Kinshasa. Il a affirmé, en outre, que plus de deux cents athlètes séjournent déjà dans la capitale et que plusieurs délégations sont attendues cette semaine.

Pour ce qui est des conditions d'hébergement sur le site du campus, il a rassuré que tout est réglé. Allusion faite notamment, à l'accès à l'eau potable comme soulevé par un athlète burkinabé. Il ressort, de manière concrète, de cet exercice de redevabilité que les athlètes congolais poursuivent leur préparation en toute sérénité dans l'optique de rafler des médailles pendant la compétition. A propos d'athlètes congolais, ils sont plus de 150 à travers les neufs disciplines des Jeux. Pour l'athlétisme, 71 athlètes. 12 pour la basket dame, 14 inscrits au cyclisme, 14 également au Judo, 30 à la lutte africaine, 2 au tennis de table et, enfin, 20 joueurs pour le football, a indiqué le Ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo. Ce dernier a rendu hommage au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour avoir pris l'initiative d'offrir à la jeunesse, des infrastructures sportives de haute facture au travers de l'organisation de ces IXès Jeux de la Francophonie. Il a exhorté, en plus, la presse congolaise, au nom du patriotisme, à éviter de se prêter au jeu de la diabolisation comme pour jeter en pâture tous les efforts déployés par les autorités du pays.

Muyaya salue la clairvoyance de Félix Tshisekedi D'après le Porte-parole du Gouvernement, la tenue à Kinshasa de ce grand rendez-vous constitue un signal fort lancé par le Président de la République qui, grâce à sa volonté et à sa vision, replace la RDC au-devant de la scène, au niveau de la Francophonie, par le truchement de cette 9ème édition des Jeux placés, comme cela a été à maintes reprises précisé, sous le signe de l'espoir et de solidarité. Il reste persuadé que les infrastructures sorties des terres à travers la capitale vont bénéficier aux congolais. « La République Démocratique du Congo, nous sommes une grande terre d'accueil.

Regardez depuis 74, on n'a pas accueilli une grande compétition sportive. Cela veut dire que depuis toutes ces années-là, on n'a pas investi. Hier, je le disais encore dans le briefing : moi, je négocie avec l'Ambassade de France pour que les basketteurs s'entraînent sur le terrain du Lycée français qui est ouvert. Le basket ne se pratique plus à ciel ouvert. Mais, regardez sur ce site-là, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente, à la fois, pour nos jeunes sportifs qui pourront s'entraîner et compétir », a indiqué, enfin, le Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe.