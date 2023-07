Maroc: L'ONEE met en service un projet de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Guercif à partir des eaux souterraines

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé jeudi dernier à la mise en service d'un nouveau projet de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Guercif à partir des eaux souterraines au profit d'une population de l'ordre de 90.000 habitants.

Ce projet, d'un coût de 14,2 millions de dirhams, a été réalisé dans le cadre de la convention de partenariat pour le financement et la réalisation des actions urgentes et structurantes au niveau du Bassin hydraulique de la Moulouya en vue d'atténuer ou de combler le déficit en eau potable enregistré au niveau de cette ville compte tenu de la situation actuelle caractérisée par un stress hydrique.

Ce projet vient conforter le projet de renforcement de l'AEP de Guercif mis en service en juillet 2020 pour un coût de 95 millions de DH en attendant l'achèvement des travaux du projet structurant de renforcement et de sécurisation de l'AEP de Guercif, à partir du barrage Targa Ou Madi, et dont la mise en service est prévue avant fin 2023.

Ce nouveau projet de renforcement et de sécurisation de l'AEP de Guercif à partir des eaux souterraines consiste en l'équipement de 5 forages situés dans la commune de Ras Laksar pour un débit global de 60 litres par seconde, la réalisation et l'équipement d'une station de reprise avec bâche et d'un réservoir de régulation ainsi que la pose d'une conduite d'un linéaire de 1,5 km.

Le débit mobilisé par ce projet sera transité via l'adduction déjà posée sur un linéaire de 60 km dans le cadre du projet structurant de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Guercif à partir du barrage Targa Ou Madi et qui est actuellement en cours de réalisation par l'ONEE.

Le projet de renforcement et de sécurisation de l'AEP de Guercif à partir des eaux souterraines contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socioéconomique de la région de l'Oriental.