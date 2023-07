Congo-Kinshasa: Ni le chaos, ni l'apocalypse, Chérubin Okende Senga - Le Gouvernement congolais appelle à la retenue !

*Jusqu'à preuve du contraire, le mystère entourant le meurtre de Chérubin Okende Senga, Député National et ancien Ministre au Gouvernement Sama Lukonde I, demeure entier. A ce stade, il n'est possible, pour aucun protagoniste, ni un camp politique, quelle que soit la thèse des faits en leur possession, d'attribuer la responsabilité de commanditaire sur autrui. Sur fond de cette controverse dont la lumière sera bientôt établie par les autorités judiciaires et les services de sécurité, à l'issue d'une enquête pluridisciplinaire déjà diligentée, le Gouvernement de la République invite la classe politique congolaise, l'opinion nationale et internationale au sens général de la retenue, tout en adoptant une attitude de recueillement en mémoire de l'illustre disparu, lâchement assassiné, visiblement, par des agents du chaos et autres catéchumènes de l'apocalypse.

Une indécence décriée...

Animant un briefing-presse sur cette question d'actualité, lundi 17 juillet 2023, en compagnie de son collège des Finances Nicolas Kazadi, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a déploré des attitudes frisant l'indécence, instiguées par ses compères du parti Ensemble pour la République et de l'Opposition congolaise, à l'égard de la famille biologique du défunt, de ses collègues à l'Assemblée Nationale et de ses anciens colistiers du Gouvernement Sama Lukonde où il assumait jusqu'au 19 décembre 2022, jour de sa démission, des fonctions de Ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement.

Décriant des intentions de tirer, de cette situation dramatique, des dividendes politiques dont leurs auteurs en connaitraient les buts, le Porte-Parole du Gouvernement a rappelé la nécessité d'éviter des répliques politiciennes là où elles ne trouvent même pas de place.

Chérubin Okende : le Chebeya du régime Tshisekedi ?

« Vous avez évoqué ce triste souvenir (la mort de Floribert Chebeya) qui s'est déroulée, si ma mémoire est bonne, le 2 juin 2010. A l'époque, j'étais membre du Gouvernement du Premier Ministre Muzito et cette question était gérée avec l'ancien Vice-Premier Ministre de l'Intérieur, Adolphe Lumanu. Vous ne pouvez pas faire de comparaison si ce n'est la mort, pour les deux. Floribert Chebeya a été invité dans les locaux de la Police pour y être entendu ; et nous connaissons la suite puisque les enquêtes ont, avec le recul des temps, établi les responsabilités. Notre regretté collègue, personne ne peut infirmer, ni affirmer cette thèse (comparaison) largement répandue. Mais, toutes ces choses nécessitent aujourd'hui d'être minutieusement traitées au niveau du Parquet pour que l'on nous apporte la lumière », a rétorqué Patrick Muyaya sur une des préoccupations de la presse en rapport avec cet ignoble assassinat de Chérubin Okende Senga, 62 ans.

Et, à lui de renchérir : « Je range ceux qui font cette comparaison et dans la suite de ceux qui pensent tirer des dividendes politiques, de ce drame qui nous touche tous. C'est aussi une forme d'indécence de vouloir très vite aller dans des conclusions, de coller des comparaisons des situations, de contextes et de deux hommes aux profils différents ».

Halte à la stratégie du chaos !

Dans sa prise de parole, Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, Ministre des Finances, a dénoncé, par ailleurs, la stratégie du chaos mise en oeuvre par les ennemis de la paix et la stabilité des institutions du pays, en cherchant nuise à la volonté du Président Félix Tshisekedi d'instaurer un Etat de droit en RD. Congo.

Dans sa lecture des faits, en tant qu'acteur politique, il s'insurge contre des machinations politiques visant, à tout prix, à stopper l'élan démocratique dans le pays en perturbant, tant soit peu, la tenue des prochaines élections prévues en décembre 2023.

Signaux clairs

« C'est l'enjeu des prochaines élections. Tous les signaux indiquent, pourtant, qu'elles seront parmi les meilleures en terme démocratique et de paix. Ils le savent et ils n'en veulent pas. Nous savons que nous prenons des risques. Nous savons qu'il n'est pas exclu, dans cette stratégie du chaos, que l'on cible d'autres personnes pour semer le désordre et opposer les Congolais. Nous disons non ! Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu-là. Nous n'avons que ce pays et nous y tenons », a conclu, ce jour-là, plus précisément, le lundi 17 juillet dernier, tard la nuit, M. Nicolas Kazadi Kadima Nzuji.