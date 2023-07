Sénégal: Promotion de l'habitat au Sénégal - Les acteurs pistent les matériaux durables

Soucieux de relever les défis de l'habitat sénégalais liés à l'essor démographique, les acteurs de la chaine de valeur dudit secteur entendent agir dans un cadre inclusif et concerté guidant leur action collective vers le développement durable du secteur.

Dans ce sillage, le ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, en partenariat avec Onu-Habitat, le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (Unops), a procédé à Dakar hier, mardi 18 juillet 2023, au lancement du projet dénommé « Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables » au Sénégal.

Les acteurs du secteur du bâtiment et de la construction ont organisé hier, mardi 18 juillet 2023, à Dakar, un atelier de lancement du projet « Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables » au Sénégal. Au sortir de cette rencontre, une feuille de route dudit projet, qui présente une approche globale et transversale des émissions de l'environnement bâti tout au long de son cycle, sera élaborée. Cette dernière permettra, selon les acteurs, la promotion d'un secteur de construction plus durable. Pour Amadou Thiam, Directeur général de la construction et de l'habitat au ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, le projet est venu à son heure.

« Ce projet vient à point nommé dans la mesure où l'Etat a, depuis cinq (5) ans, enclenché ce schéma de construction de villes durables. A titre d'exemple, nous avons la nouvelle ville de Diamniadio, qui est une ville smart et green. Nous avons aussi des bâtiments, notamment les sphères ministérielles et le stade Abdoulaye Wade, qui répondent à ces normes durables, mais aussi la Maison des Nations unies qui sera bientôt inaugurée », a-t-il déclaré. Affirmant que le changement climatique est devenu aujourd'hui irréversible, M. Thiam considère que le durable est devenu obligatoire. Il a ainsi invité l'ensemble des acteurs à accompagner les populations dans les nouvelles villes, en créant correctement ces dernières, mais aussi en transformant l'existant, en prenant en compte les défis d'aujourd'hui.

Pour la coordonnatrice d'Onu-Habitat au Sénégal Aminata Barro, « Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables » au Sénégal est un projet national financé par la Coopération allemande et qui va durer un an. La coordonnatrice d'Onu-Habitat a déclaré dans la foulée que le Sénégal a beaucoup d'objectifs en termes de construction durable, avec notamment la création du Secrétariat permanent des acteurs pour promouvoir la construction des bâtiments durables. Elle considère cependant que les initiatives restent à être poursuivies et à être renforcées.