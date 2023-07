Tunisie: CA - Des renforts à point nommé - Construire avec davantage de logique

Pour que les vieux démons soient exorcisés, pour que certains doutes soient définitivement dissipés, pour que les sourires ne laissent pas place aux états d'âme et que les supporters ne soient pas de nouveau envahis par la frustration, le CA doit redorer son blason.

Comme si c'était le moment de tout changer, de tout raser, de repartir de zéro, le CA est en passe de revoir son groupe de joueurs en profondeur. Pas vraiment cependant car les tenants actuels tiennent plutôt à repenser le groupe plutôt que de le bouleverser de fond en comble, comme l'ont jadis fait les deux bureaux précédents.

Le changement dans la continuité, postes précis à pourvoir, reconduction de certains repères et veto brandi au nez de quelques jeunes sollicités ailleurs et qui n'obtiendront pas de bon de sortie (Chiheb Laabidi en particulier qui a une touche au Portugal). Ça s'agite donc au CA actuellement mais dans le bon sens. Et aux manettes, les Oussama Sellami et autre Saber Khelifa étudient des pistes et cochent des noms en parfaite intelligence avec Saïd Saïbi et l'exécutif en place, bien entendu (même si la date de l'AG élective approche à grands pas).

Une bonne base pour avancer

Ce faisant, si depuis deux ans, le CA n'est pas ce que l'on peut dire adossé à la plus grosse masse salariale de Tunisie, il a cependant su s'adapter aux contraintes, comme l'interdiction de recruter en tirant le meilleur du groupe sous la main. Loin d'être un rouleau compresseur des années fastes clubistes, le CA s'est toutefois montré sérieux et appliqué, validant une méritoire place en C3 au bout d'un scénario rocambolesque.

Le CA est donc de retour et semble même, d'après ses dernières emplettes, taillé pour une joute continentale telle que la Coupe de la CAF. Bref, il est déjà au niveau, et a les armes physiques, tactiques, mentales et psychologiques pour faire plus depuis déjà des mois. Alors que dire si certains postes sont doublés cet été ? La saison qui a touché à sa fin est une bonne base pour avancer.

Globalement, rares furent les sorties de route même si le CA doit tantôt réapprendre à «dribbler l'hystérie», celle qui veut absolument trouver des coupables tantôt ! Sur ce, en l'état, comme souvent, le premier à devoir rendre des comptes est l'entraîneur. Un Saïd Saïbi qui a fait le job globalement et a su gérer un effectif assez juste. Bref, il semble actuellement que le CA ne soit plus cette machine à broyer des coachs. Et l'écart par rapport au passé clubiste résulte forcément d'une politique sportive beaucoup plus raisonnable avec comme prisme «un pour tous et tous pour un».

En clair, on évite désormais tout ce qui «cannibalise»à terme les finances du CA et déséquilibre un groupe qui tenait sur un fil, il n'y a pas si longtemps. Ce faisant, ces derniers jours, avec les recrutements des Kingsley Eduwo, Bassem Srarfi, Mohamed Amine Hamrouni (arrière gauche), Ahmed Hammami (milieu offensif), Mtiri, et Houssem Souissi(milieu défensif), il semblerait que ces emplettes symboliseraient déjà la présence d'un véritable projet sportif, avec certains parmi ces joueurs qui correspondent au standard du football intense que représente la Ligue 1 et la C3. Aujourd'hui, le CA doit donc construire son effectif avec davantage de logique. Aujourd'hui, le CA ne doit plus jamais retomber dans les excès du passé, comme octroyer des salaires élevés à des joueurs moyens.

Retour à l'essentiel

Le CA est de retour «aux affaires». Ce n'est pas dicté par des circonstances favorables, mais cela relève d'une forme d'union sacrée décrétée depuis la prise de fonction du bureau en place. En cette année précise donc, le CA n'a jamais semblé aussi proche de la table qu'il désire tant rejoindre. Celle des clubs qui planifient, qui n'hésitent pas à trancher quand le vent tourne, qui anticipent et qui travaillent. C'est d'une logique implacable en football. Le travail paie toujours et c'est là la conséquence la plus juste d'un club qui travaille mieux et plus depuis des mois.

Il faut peut-être admettre que pour redevenir compétitif en Afrique, il faudra forcément passer par un réapprentissage continental, comme réapprendre à voyager, à résister aux aléas climatiques, ne pas être perturbé par l'ambiance des stades africains et composer avec l'arbitrage maison. Il n'est cependant pas question de passer par une période où il faudra manger son pain noir et se donner du temps. Non, loin de là car il y va de la crédibilité d'un club qui a une réputation à défendre, un historique à entretenir.

L'important maintenant, avec les recrues, sera surtout de trouver un système, une organisation et des complémentarités. Maintenant, il est forcément encore trop tôt pour se poser la sempiternelle question de savoir : et si cette saison était la bonne ? Sauf que l'on ne peut y échapper car comme à chaque début d'aventure, les fans se poseront cette fameuse question avec l'espoir d'écrire l'histoire.

Et s'il est impossible d'y répondre, ou alors par un «clair-obscur» vu l'historique des désillusions du club en C1 et en C3, il est toutefois légitime de se poser cette question, déjà au vu de l'effectif actuel mais surtout car c'est la première fois depuis longtemps que le CA entre en C3 avec des certitudes et poussé par un vent de fraîcheur.

Enrichir le groupe par des valeurs sûres, «dégager» les nombreux indésirables et refaire une beauté à un banc qui en manquait cruellement. Si tout va très vite actuellement, peut-être encore plus qu'ailleurs, seule la vérité du terrain nous apportera des éléments de réponse, car, ne l'oublions pas, au CA en particulier, tout peut très vite voler en éclats au moindre accroc. Pour que les vieux démons soient exorcisés, pour que certains doutes soient dissipés, pour que les sourires ne laissent pas place aux états d'âme et que les supporters ne soient pas à nouveau envahis par la frustration, le CA ne doit pas se rater, en espérant qu'il accomplisse sa destinée.