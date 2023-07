Tunisie: MAE - Assemblée générale ordinaire pour l'année 2022 - Un excédent de 4.154.979 dinars

En dépit de la crise économique mondiale qui a sévi en 2022, la MAE a bien résisté et honoré ses engagements, en plus de son adhésion au réseau « Euresa », qui comprend 17 mutuelles et coopératives d'assurance européennes et qui a fait d'elle la deuxième Mutuelle aux niveaux arabe et africain.

Avec ses 340.000 adhérents, plus de 100 succursales et agents généraux sur tout le territoire ainsi que 511 collaborateurs, la Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) est la première institution financière, sociale et solidaire en Tunisie. Une compagnie d'assurance à but non lucratif qui place l'humain au centre de ses préoccupations et cherche à être toujours proche de ses adhérents usant d'une panoplie de produits innovants.

En dépit de la crise économique mondiale qui a sévi en 2022, la MAE a bien résisté et honoré ses engagements, en plus de son adhésion au réseau « Euresa », qui comprend 17 mutuelles et coopératives d'assurance européennes et qui a fait d'elle la deuxième Mutuelle aux niveaux arabe et africain. Elle espère aller toujours de l'avant et relever encore des défis à l'avenir.

A l'occasion de son 60e anniversaire, l'an dernier, elle a organisé un symposium auquel ont participé certains grands acteurs du domaine, à l'instar du Groupe & V, Maif, Groupe Aema et Gaif.

Plan stratégique et opérationnel 2022-2026

La MAE a tenu récemment son assemblée générale pour l'année 2022 à la banlieue nord de Tunis. C'est M. Amine Hamadi, président du conseil d'administration, qui a donné le coup d'envoi des travaux qui se sont déroulés avec la participation des membres du conseil d'administration, 143 délégués régionaux sur un total de 156, deux commissaires aux comptes, deux huissiers notaires ainsi que le premier responsable administratif, le directeur général de l'institution, M. Lassaâd Zarrouk, accompagné de certains hauts cadres de l'organisation.

M. Amine Hamadi a procédé à la lecture du rapport moral avant de céder la parole à M. Lassaâd Zarrouk qui a donné un aperçu clair sur ce qui a été réalisé durant l'année 2022, chiffres à l'appui. Il a rassuré les présents qui étaient suspendus à ses lèvres sur l'état financier de l'institution et les a incités à jouer le rôle d'ambassadeurs dans leurs régions avec plus de rayonnement, insistant surtout sur le plan stratégique et opérationnel 2022-2026 et mettant également les présents en garde contre les difficultés.

L'audit effectué par les deux commissaires aux comptes, selon les normes professionnelles, indique que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives dans l'ensemble. Ils n'ont pas omis de signaler que les deux petites réserves qui datent de plusieurs années sont en phase de finalisation et seront réglées avant le 31 décembre 2023. Pour ce qui est du bilan, il fait apparaître un total de 555.761.147 dinars et l'état du résultat fait apparaître un bénéfice de 4.154.979 dinars.

Les intervenants parmi les délégués régionaux ont réitéré leur attachement à l'organisation et promis de redoubler d'efforts et d'activités pour le bien et la pérennité de la MAE. M. Lassaâd Zarrouk a répondu à toutes les questions de ceux qui ont pris la parole. Les rapports moral et financier ont été adoptés à l'unanimité.

Faouzi Mediouni réélu

Faouzi Mediouni est l'unique candidat qui s'est présenté aux élections. L'opération de vote s'est déroulée en toute transparence sous les regards attentifs des deux huissiers notaires. Et en l'absence de concurrents, Mediouni a été réélu et applaudi à l'unanimité sans réserve ni opposition.

Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit : Amine Hamadi, président, Faouzi Mediouni, Abdelkrim el-May, Houssème Rhouma, Mohamed Marouane Beltaïef, Mohsen Rezgui, Anis Maaroufi, Hafedh Boukhris, Samir Meddeb, membres