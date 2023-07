Tunisie: Annoncé à l'USBG - Sofien Hidoussi hésite encore

Annoncé comme successeur de Nidhal Khiari, le nouvel entraîneur pressenti prend son temps pour faire l'état des lieux avant de se décider

Comme chaque début de saison, le flou et l'incertitude règnent encore dans le camp benguerdanais. C'est devenu plus qu'une habitude, une règle. Chaque mercato estival apporte son lot de nouveautés. Ce qui ne peut être qu'un signe d'instabilité.

Au niveau du staff technique, c'est la pagaille. Nidhal Khiari a dit au revoir pour chercher un palier supérieur. La venue de Hakim Aoun n'était qu'un ballon d'essai et une fumée sans feu. Sofien Hidoussi tergiverse encore et on parle même d'un profond désaccord. Outre les rémunérations et le volet financier qui sont pour lui une priorité, ce technicien est connu par son souci de n'opter que pour les paris gagnants et de ne courir jamais des risques pour prendre en main une équipe à reconstruire.

Partout où il est passé, du CAB à la JSK notamment, il a toujours sauté du navire aux premiers signes de tempête. Ce n'est pas le genre d'entraîneur qui travaille dans la durée, sur le long terme et qui prend le temps de façonner un groupe. Il veut toujours une équipe prête, des joueurs de gros calibre qui lui assurent des résultats et le font monter en grade et en popularité.

Tout laisse donc penser que ses discussions en cours avec l'USBG sont sans lendemain et même s'il y aurait accord sur le fil, ce serait pour quelques mois sans plus. Ce qui n'est pas un handicap pour le président Jlidi El Orf qui prend plaisir à changer d'entraîneur à tout moment de la saison.

Un effectif loin d'être rassurant

Le désaccord financier est le côté face de la non-signature de contrat jusqu'à ce jour. Le côté pile, c'est un effectif en pleine ébullition, loin de donner des gages de sécurité. Le compartiment défensif, qui était le socle et point fort de l'équipe des «Jaune et Noir», est chambardé par des départs importants . Le duo de l'axe, Mohamed Ali Jouini ( fin de contrat) et Chaouki Ben Khedher (transfert à l'Étoile) n'est plus là.

L'excentré gauche Mohamed Amine Zghada est revenu à son ancien club, le Club Africain. Seuls le gardien Achraf Abdelaafou et l'arrière droit Jawhar Ben Hassen sont encore sous contrat. Au milieu de terrain, si Presnel Banga est gardé et Youssef Mosrati convaincu de rempiler, Waddhah Zaidi, la plaque tournante de cette zone-clé, est parti, lui, pour le CSS tout comme le buteur Rafik Kamergi qui ne sera pas Benguerdanais cette saison. En contre-partie, deux maigres recrutements jusqu'à présent : Beligh Jammali (défenseur) et Anis Khedher (milieu).

Ce qui est très insuffisant pour refaire une grande équipe qui joue les premiers rôles. Voilà les vraies raisons qui font peur à Sofien Hidoussi et qui sont derrière son hésitation. Car côté financier, il ne trouvera pas mieux un club de milieu de tableau plus solvable et qui honore le mieux ses engagements que l'USBG qui n'a pas de problèmes d'arriérés de paiement avec ses joueurs et staff technique pour la saison écoulée.