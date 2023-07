Sénégal: Une initiative de lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement lancée

Dakar — La Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont lancé une initiative dénommée »Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives (AFSIT, en anglais) » dont l'objectif est de contribuer à l'élaboration de feuille de route conduisant à terme au rétablissement de la démocratie et la stabilité dans les pays en proie à un renversement de l'ordre constitutionnel, a appris l'APS de source officielle.

"L'AFSIT a pour principal objectif de contribuer à l'élaboration de feuilles de route, de mécanismes et d'organismes de transition crédibles, inclusifs et légitimes, conduisant à terme au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de la stabilité dans les pays concernés", indique notamment le communiqué de lancement.

Le document consulté à l'APS rappelle qu'en mai 2023, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) [avaient] »réitéré leur position de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement et appelé à une action collective visant à créer un mécanisme robuste de renforcement de la démocratie et de la sécurité collective sur le continent".

Dans des propos rapportés par le communiqué, le commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, Bankole Adeoye, a insisté sur le fait que l'AFSIT était »un mécanisme pratique et concret qui vise à renforcer les capacités de tous les acteurs qui agissent en faveur d'une gouvernance démocratique. C'est un instrument qui va servir à former ceux qui seront les gardiens de la démocratie ».

C'est ainsi qu'après dans son objectif d'assurer des transitions inclusives, "l'AFSIT complètera les instruments existants de l'UA, des Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux (CER/MR), les instruments des Nations Unies, ainsi que les initiatives des partenaires de développement [et] anticipera, répondra et traitera proactivement les crises politiques complexes au sein des États membres de l'UA", a-t-on appris par la même source.

L'AFSIT a été lancée en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, tenue samedi à Nairobi (Kenya).

Les représentants des États membres de l'UA, membres du Conseil de paix et sécurité, représentants de l'ONU, de l'UA, des CER/MR, et les parties prenantes au niveau bilatérale et multilatérale respectives, ont participé à l'événement de lancement.