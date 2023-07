Ile Maurice: Sun TV - Pas proche du MSM

C'est donc après 11 minutes que Mahend Gungapersad a obtenu sa réponse et qu'il a pu poser sa première question supplémentaire. Pourquoi personne n'a été arrêté depuis les dépositions faites en novembre 2022 par des journalistes de Radio Plus et Top FM contre Sun TV «qui est proche du MSM ?» Réponse du PM : «Sun TV n'est pas proche du MSM.

Est-ce que tous ceux qui arborent une clé sont proches du Parti travailliste ?» Sa question a été tolérée par le speaker. Pravind Jugnauth déclare alors qu'il est au courant de cette plainte venant du DPP Rashid Amine mais refuse d'en donner les détails, contrairement à ce qu'il aime faire, comme dans sa réponse initiale. Il affirme que le post diffamatoire à l'encontre du DPP a été enlevé et le compte de Sun TV désactivé. Et l'enquête ? «En cours», dit le Premier ministre, et l'auteur du post n'a pu être identifié.

Mahend Gungapersad veut alors savoir si les accusations provisoires sous l'ICTA ne visent pas en fait l'activisme des opposants politiques. «Comment expliquer que la plupart de ces charges sont rayées par la suite par la justice», demande-t-il encore. Pravind Jugnauth répond encore une fois par une question, sous les yeux attendris de Phokeer : «Combien ont été rayées ?» Les députés de l'opposition se sont presque déboîté l'épaule tellement ils ont levé le bras en vain pour demander la permission au speaker de poser une question.

Finalement, c'est Vikash Nuckcheddy, un habitué de questions visant à retourner l'arme contre l'opposition, qui a catch the eye du speaker. Il veut savoir ce que la police fait contre le journaliste AKR qu'il appelle, lui-aussi, «sahab», à la suite d'une vidéo tournée le 10 juillet dans les rues de Londres lors de l'appel de Suren Dayal. Le Premier ministre s'empresse, pour une fois, de répondre et de donner tous les détails des paroles prononcées par le journaliste. Avant de déclarer qu'une enquête a été ouverte à ce propos.

Les questions tout aussi complaisantes d'Abbas Mamode, Subashnee Luchmun-Roy, Kenny Dhunoo et Kavi Doolub ont finalement épuisé le temps imparti à cette tranche des travaux parlementaires. Cependant, Patrick Assirvaden, dont le bras était resté levé depuis un bon bout de temps, a pu demander au PM comment et pourquoi dans la plainte venant du PM, l'arrestation de Rachna Seenauth a été faite le lendemain même, alors que pour les plaintes des journalistes, l'affaire traîne toujours. En réponse, Pravind Jugnauth l'a renvoyé à ses réponses précédentes concernant la plainte de Rashid Ahmine !