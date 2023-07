Afrique: Jeux des Iles - Des experts chinois, pour les cérémonies d'ouverture et de clôture

Le coup d'envoi des 11es Jeux des Îles sera lancé le 25 août au Stade de Mahamasina. Comme tout grand événement sportif international, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont très attendues.

Pour ces 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien, des experts chinois, spécialistes des grands jeux ont prêté main forte à la Grande Île pour donner un spectacle haut en couleur. Ils sont déjà au pays et travaillent de concert avec le comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI). La délégation chinoise a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa et l'équipe du COJI, lundi, au Stade Barea à Mahamasina.

« Ensemble pour une victoire dans l'unité et la diversité ». Telle est la devise de ces Jeux, qui réunissent plus de 3 000 athlètes originaires des 7 îles de l'Océan Indien. Différentes cultures, religions, langues et coutumes se côtoient au cours de cette compétition. Ces jeux seront la célébration de l'excellence sportive, le fair-play, du respect mutuel, de l'esprit d'équipe et la diversité culturelle. Actuellement, les regroupements avancent pour les équipes nationales tout comme les travaux de rénovation des infrastructures devant accueillir les différentes épreuves des jeux.