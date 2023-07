Madagascar: Mode, éthique et durable - La deuxième édition du concours ouverte

Le concours Mode éthique et durable organisé par la compagnie aérienne Air France et l'Institut Français de Madagascar (IFM) reprend de plus belle cette année, après le succès de la première édition.

A priori, la mode et le développement durable ne font pas bon ménage puisque la mode est très consommatrice de matières et dans la foulée, grande génératrice de déchets. 73% des vêtements fabriqués dans le monde terminent dans les décharges. Seuls 15% des vêtements sont collectés pour être réutilisés. C'est à travers son programme Air France Act, que la compagnie aérienne, en étroite collaboration avec l'IFM, a élaboré ce concours sur la conception d'une mode plus écologique. A travers ce concours, les organisateurs souhaitent démontrer qu'il est tout à fait possible de rendre la mode plus responsable et respectueuse de l'environnement, en contribuant à l'accélération de la transition environnementale dans le domaine de la mode.

Ce concours de mode d'un nouveau genre est donc ouvert à tout résident majeur à Madagascar. Il concerne uniquement les designers et les auteurs de créations originales, chics, stylées qui font du respect de l'environnement leur priorité dans leurs créations, qu'elles soient recyclées, durables ou éco-responsables.

Les 20 candidats présélectionnés, qui auront de ce fait remplis tous les critères requis, passeront devant un jury professionnel le 2 septembre prochain pour une courte présentation et par la même occasion présenteront une tenue éthique et durable.

Les 6 finalistes qui sortiront vainqueur de cette phase participeront à un workshop professionnel, des conférences-débats et un show final entre le 9 et le 21 octobre de cette année. Ils verront également leurs chefs-d'oeuvre exposés dans un show-room prestigieux. Ainsi, chaque finaliste aura à produire trois tenues pour le show final, dont les matières et les frais de production seront fournis et pris en charge par l'organisation du concours. Mais ils auront également à produire sept autres tenues, à leur charge cette fois-ci, pour le show-room.

Le grand gagnant du concours se verra décerner un billet pour Paris et un séjour dans une structure de la filière mode de France en 2024.

Pour participer à cette aventure, les candidats intéressés auront à envoyer une courte biographie, un texte d'un paragraphe sur « la mode durable » ainsi qu'une esquisse d'un modèle avec les matières utilisées, à l'Institut Français de Madagascar (IFM) au plus tard le 28 juillet 2023.