Madagascar: Jirama - Suspicion de sabotage contre le régime

La Jirama a déposé une plainte contre X pour les coupures d'électricité survenues dimanche soir, juste avant le début de l'émission spéciale du chef de l'Etat.

La panique. Cinq minutes, sept minutes pour être précis, avant le début de l'émission spéciale du président Andry Rajoelina diffusée dimanche dernier, une coupure presque générale de l'électricité s'est produite dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Étaient touchés par cette coupure, les quartiers Nord d'Antananarivo, dont Sabotsy Namehana, Mahitsy, Talata Volonondry, Ivandry, Manjakaray ; la partie Sud, notamment Itaosy et Andoharanofotsy ; tout le centre-ville dont Analakely, 67Ha et Isoraka ; l'Ouest en l'occurrence Ampitatafika, Imerintsiatosika et Arivonimamo. Par conséquent, une grande majorité de la population tananarivienne a raté une grande partie de l'intervention du chef de l'Etat. La situation a provoqué une énorme frayeur au sein de la Présidence de la République.

Alors que l'émission a été annoncée une semaine à l'avance, cette coupure a tout de suite été considérée comme un sabotage visant à nuire au chef de l'Etat. En effet, ce genre de situation commence à devenir une habitude, particulièrement lors des grands événements organisés par le régime, notamment pendant les matchs importants des Barea ou lors de grands événements sportifs auxquels les équipes malgaches participent. Comme les citoyens lambda, la famille présidentielle est aussi touchée par le délestage.

Le 14 mai 2022, lorsque l'équipe de Midi Madagasikara s'est rendue dans la résidence du chef de l'Etat à Ambohimangakely pour le tournage de l'émission « À vous la parole », l'électricité a été coupée pendant un long moment. L'on se demande alors si au sein de la Compagnie nationale d'électricité et d'eau de Madagascar, il existe des gens malintentionnés, qui cherchent seulement à attiser la haine et la colère des usagers. De leur côté, les partisans du régime n'hésitent pas à dénoncer « une provocation » et/ou « une velléité à défier le régime ».

Facture salée

Les responsables de la Société d'eau et d'électricité de Madagascar n'ont-ils pris aucune mesure pour éviter les coupures durant l'émission spéciale du président ? C'est la question qui se pose. Jusqu'ici, on ne peut obtenir aucune réponse à cette question. D'autant plus que depuis le temps où le délestage et les coupures d'électricité se sont intensifiés, notamment au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA), les responsables au sein de la Jirama sont devenus de vrais spécialistes des excuses ...bidons.

En tout cas, pour ce qui est de la coupure de dimanche dernier, une suspicion de sabotage a été soulevée après un contrôle effectué au niveau du Poste Interconnexion d'Antananarivo (PIA) à Ambohimanambola jusqu'à la sous-tension Tana Sud. À l'issue de ce contrôle, la Jirama a annoncé sur son compte Facebook qu'une plainte contre X a été déposée. On attend donc désormais l'aboutissement de cette plainte.

Des sanctions vont certainement tomber mais pour l'heure, on ignore contre qui. De son côté, le président Andry Rajoelina a donné trois semaines au ministre de l'Energie et aux responsables de la Jirama afin de régler les problèmes dr délestage. Reste à savoir si ce deadline va être respecté. Au vu des programmes de coupure que la Jirama publie quotidiennement, on peut affirmer que la facture salée du délestage risque de ne pouvoir être réglée de si tôt. Histoire à suivre.