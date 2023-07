Madagascar: Transition énergétique - La BEI renforce son appui à la transition énergétique à Madagascar

La Banque européenne d'investissement (BEI) a réaffirmé son soutien à la transition énergétique en cours à Madagascar lors d'une rencontre de travail tenue le 17 juillet dernier, au MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) à Ampandrianomby.

La délégation de la BEI, dirigée par son vice-président, Ambroise Fayolle, a rencontré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa. Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté de plusieurs projets majeurs, dont les deux phases du Projet d'Interconnexion et de Renforcement des Réseaux de Transport d'Énergie Électrique à Madagascar (PRIRTEM1, PRIRTEM2), le projet Volobe Amont, le projet Sahofika et l'électrification des zones rurales.

Concernant le PRIRTEM1, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a annoncé que l'appel d'offres pour la construction de la ligne côtière Antsampanana-Toamasina sera lancé en septembre 2023. A noter que le projet PRIRTEM1 vise à créer une autoroute de l'énergie avec un réseau haute tension reliant Antananarivo et Toamasina. Les travaux pour relier les réseaux électriques d'Antsampanana et d'Antananarivo seront bientôt entamés, selon les informations fournies à l'issue de cette rencontre du MEH avec la délégation de la BEI.

Accès à l'électricité

%

Le grand réseau électrique créé grâce aux deux phases du PRIRTEM permettra de réduire le délestage et les risques de panne technique. Plusieurs centrales de production alimenteront ce réseau qui unifiera Toamasina, Antananarivo et Antsirabe en termes d'accès à l'énergie. De plus, les zones rurales traversées par ce réseau pourront également bénéficier d'un accès à l'électricité. Outre les centrales de production déjà opérationnelles et connectées au Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), de nouvelles centrales à grande capacité sont en cours de construction.

Transition énergétique durable

Parmi les projets en cours, on peut citer les centrales hydroélectriques de Sahofika et de Volobe, ainsi qu'une centrale solaire d'une capacité de 200 MW qui sera construite à Ihazovala, dans la région Vakinankaratra. Ces initiatives visent à diversifier les sources d'énergie et à promouvoir les énergies renouvelables dans le pays.Bref, la BEI, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, travaille activement à la réalisation de ces projets majeurs qui contribueront à renforcer le secteur de l'énergie à Madagascar.

Ces initiatives favorisent l'accès à une énergie fiable et abordable, soutenant ainsi le développement économique et social du pays.Selon ses représentants, la BEI poursuit son engagement en faveur de la transition énergétique à Madagascar et continue de soutenir le développement d'infrastructures durables pour assurer un avenir énergétique plus vert et plus inclusif.