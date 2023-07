Cote d'Ivoire: Autonomisation - Nassenéba Touré apporte son soutien aux femmes transformatrices de produits locaux

La ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré, a visité ce mardi 18 juillet, la boutique paysanne au Plateau, pour non seulement s'enquérir des conditions de travail des femmes transformatrices de produits locaux qui y travaillent ; mais surtout leur apporter son soutien et son encouragement.

Cette boutique regroupe près de 300 transformateurs de produits locaux et plus de 1800 produits qui y sont vendus. Il s'agit entre autres, des produits à base de cacao, café, cajou, de la mangue séchée, des liqueurs à base de fruits, de la pâte d'arachide, des produits cosmétiques et même des habits traditionnels. En un mot, tous les produits transformés en Côte d'ivoire issus de l'agriculture ivoirienne.

« Je voudras féliciter ces hommes et ces femmes qui travaillent dans cette boutique qui regorge des produits cultivés en Côte d'ivoire et vendus en Côte d'Ivoire mais transformés à près de 75% par les femmes qui sont présentes ici », s'est félicité la ministre, pour qui cette boutique regorge de produits extraordinaires. Pour elle, il est important que toutes les populations vivant en côte d'Ivoire sachent l'existence de cette boutique qui existe depuis près de six ans.

« C'est une boutique qui va grandir parce que nous avons décidé au niveau du ministère de la femme de ne promouvoir que ces produits en vue de soutenir les populations vulnérables et depuis pratiquement un an, c'est ce que nous faisons», a dit Nassénéba Touré, soulignant que c'est important de soutenir les femmes au niveau économique. « Quand une femme est autonome, c'est toute la famille qui en bénéficie et cela rejailli sur l'ensemble du pays », dit-elle.

« Le Président de la République Alassane Ouattara le dit, la femme est au coeur de la politique de la Côte d'Ivoire solidaire, développée et émergente », a rappelé la ministre. A l'en croire, ces femmes transformatrices de produits locaux ont la possibilité de toucher plusieurs marché et d'accroître leurs revenus en vue de contribuer convenablement à l'économie de leur pays.

« Nous allons les mettre en contact à travers plusieurs systèmes économiques au plan national, continental et international. Ce sont des produits qui sont très demandés car la conservation obéit aux normes », a déclaré Nassénéba Touré. Pour qui, il faut faire en sorte que ces femmes quittent le Plateau pour s'installer ailleurs, en vue de mieux les faires connaître pour le bonheur des populations locales.

La directrice de la boutique paysanne, Mme Koffi Félicité, invite les populations à s'intéresser davantage à tout ce qui est fait localement. Elle remercie la ministre Nassénéba pour cette visite. « Cela montre que notre boutique est appréciée au plus haut niveau et cela nous motive davantage en matière de produits locaux transformés », a-t-elle déclaré.