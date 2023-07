Madagascar: Développement - Le programme RINDRA dans la continuité pour la SAVA

Un atelier d'information a été organisé dans la région SAVA dans le cadre de la mise en œuvre du programme RINDRA. Les maires des communes bénéficiaires se disaient être prêts à s'y impliquer pour le développement des collectivités territoriales.

Les maires et leurs conseillers sont enthousiastes à l'idée de travailler avec le programme RINDRA : renforcer la gouvernance à Madagascar. C'est ce qu'ils ont fait savoir lors de la campagne de sensibilisation de ce projet dans la région SAVA, districts Sambava, Antalaha et Vohémar du 4 au 7 juillet 2023. Il faut noter que le projet est financé par l'Agence Américaine pour le développement (USAID) si le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) se charge de sa mise en oeuvre depuis la fin du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de septembre 2026. C'est sur cinq régions et une centaine de communes dans la Grande Île de Madagascar qu'il intervient.

Communes

Le programme RINDRA : renforcer la gouvernance à Madagascar intervient dans plusieurs secteurs mais en mettant en avant, tout ce qui est nécessaire pour le développement et la bonne gestion au sein des communes. Parmi ces interventions, il y a la vulgarisation des lois relatives à la propriété foncière par le biais du Clinique de Droit Foncier (CDF). Cette action nécessite, bien entendu, de faire le tour des communes rurales et urbaines.

%

Le projet se veut aussi acteur du changement en donnant aux maires le savoir-faire et l'expérience nécessaire pour renflouer les caisses de la commune. L'action se poursuit aussi au sein des tribunaux de première instance en leur octroyant les outils nécessaires et des logiciels utiles à leur bon fonctionnement pour que même les personnes vulnérables ne se sentent pas lésées.

Sensibilisations

Les autorités locales des régions concernées par le programme ont salué les efforts menés dans ce sens. Benahisy Carrera, maire d'Ambinanifaho, dans le district d'Antalaha, évoque le fait que le programme RINDRA investit encore plus dans le partage d'expériences en termes d'administration et gestion des deniers publics. Un programme en partenariat avec le ministère des Finances, qui a pour but de promouvoir le développement des communes rurales.

Il est important de souligner que trois nouvelles communes du district d'Antalaha ont été ajoutées au projet RINDRA durant cette campagne de vulgarisation des activités et des objectifs du projet. Il s'agit, notamment des communes Ambinanifaho, Antsahanoro et Ampohibe qui ont, chacune, envoyé leurs représentants (maires, adjoints et conseillers).