Afrique: Compétitions africaines - Elgeco Plus à la Coupe de la CAF, forfait de Fosa Juniors

Le club champion, Fosa Juniors et le vice-champion, AS Fanalamanga de la Pro League ne participeront pas à la Ligue des Champions CAF. L' équipe de l' Elgeco Plus a été engagée à la Coupe de la Confédération.

Les deux compétitions nationales, dénommées Orange Pro League et Telma Coupe de Madagascar, sont des tremplins pour les compétitions africaines. Pourtant, la Grande Île ne sera pas représentée à la Ligue des Champions, organisée par la Confédération africaine de football (CAF), pour cette saison. « Les clubs Fosa Juniors (Champion) et l'AS Fanalamanga (vice-champion) de la Pro League ont décidé de ne pas participer à cette compétition cette année, pour des raisons de réorganisation interne au sein desdits clubs », évoque un communiqué publié par la Fédération malgache de football (FMF), hier.

« Ainsi, considérant qu'avec huit titulaires indiscutables convoqués pour l'équipe nationale du 15 juillet au 6 octobre, il nous était impossible de constituer une équipe compétitive pour représenter dignement Madagascar en ligue des champions de la CAF. En priorisant l'intérêt de l'équipe nationale au nôtre, les dirigeants du Fosa ont pris la douloureuse décision, le coeur serré, de ne pas s'engager à la prochaine ligue des champions de la CAF », a expliqué le club Fosa.

Pour la Coupe de la Confédération, la coupe nationale étant toujours en cours, le Club Elgeco Plus a été désigné pour représenter Madagascar pour l' édition 2023-2024, conformément à la circulaire de la CAF qui stipule que « pour les associations qui n'ont pas complété la coupe nationale de la saison 2022-2023, les équipes engagées à la saison prochaine de la coupe de la confédération de la CAF seront les équipes qualifiées de la dernière édition complétée de la coupe nationale », selon toujours le communiqué. La Confédération africaine de football (CAF) a fixé la date limite pour l'inscription aux compétitions africaines le 10 juillet dernier. Rappelons que la bande à Nina a plié leurs bagages au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

L'Elgeco s'est incliné par 1 but à 0 face au Marumo Gallants, club Sud-africain. Le club aura du temps pour mieux préparer et prendre sa revanche cette-fois. « Une modification du règlement des compétitions sera effectuée afin que le vainqueur de cette saison de la Coupe de Madagascar puisse représenter le pays dans l' édition suivante 2024-2025 de la Coupe de la CAF », indique le communiqué.

Championnats nationaux

La coupe nationale observe un break à l'issue des huitièmes de finale et reprendra en septembre après les Jeux des Îles de l' Océan Indien. Le tirage au sort sera effectué dans le courant du mois d' août. Concernant la ligue des Champions, la première phase de cette compétition se déroulera du 4 au 13 août à Antsiranana, Ambatondrazaka, Tsiroanomandidy et Toliara.

La deuxième phase aura lieu du 8 au 17 septembre à Mahajanga et Toamasina, tandis que la Poule des As se jouera en octobre, dans un lieu qui reste à déterminer, selon toujours les informations de l'instance nationale. Le championnat national de football féminin ne sera pas en reste. La compétition se tiendra en septembre et suivra le même format en trois phases que le championnat masculin.