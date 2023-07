Madagascar: Vacances - Mahajanga et Toamasina, destinations favorites

La période des grandes vacances est pour bientôt, après l'achèvement de l'épreuve du baccalauréat. Beaucoup de gens choisissent de quitter la ville où ils vivent et d'aller ailleurs pour changer d'air.

Il y a ceux qui viennent d'Antananarivo rejoindre la zone côtière, mais il y a aussi l'inverse, ceux qui rejoignent la capitale. Concernant la sortie de la capitale, la ville de Mahajanga et la région de Atsinanana sont les plus attractives pour les vacanciers, selon les transporteurs de la gare Maki, à Andohatapenaka. Les véhicules sont insuffisants à destination de Toamasina.

« Depuis toujours, les villes de Mahajanga et de Toamasina, jusqu'à Foulpointe, sont les plus prisées quand vient le temps de vacances. Certains prennent la route nationale 6 vers Antsiranana, mais généralement ce sont les gens originaires de cette région qui choisissent cette zone. Mais ceux qui prennent la RN4 ou RN2, vont vraiment rejoindre la mer », a déclaré un responsable de coopérative à Andohatapenaka. Toamasina est l'endroit le plus fréquenté cette année.

Les raisons diffèrent mais la plus importante repose sur les frais de déplacement. « Le but étant de voir la mer si possible, nous avons donc choisi Toamasina car ça coûte moins cher. Le séjour ne durera qu'une semaine, à cause de la difficulté de la vie.» Selon quelques vacanciers. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui choisissent de ne pas quitter la ville.

Il y a les difficultés du quotidien mais aussi pour des raisons professionnelles. Malgré cela, de nombreux parents choisissent d'envoyer leurs enfants dans des « ateliers de vacances » ou « journées de vacances ». Ces endroits ont beaucoup à offrir pour garder l'esprit des enfants éveillé pendant cette saison de pause. Cela comprend l'enseignement des langues étrangères comme le français, l'anglais, l'allemand, qui sera suivi de petits jeux durant les journées ouvertes. D'autre part, il y a ceux qui proposent des cours de cuisine et de pâtisserie.

En plus de divertir les enfants, la présence de ces services sert également à aider les parents qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. À un prix qui va de 6000 à 150 000 ariary, selon l'heure ou la durée de la journée pour recevoir les enfants, comme le confirme une source qui fait ce travail, ici dans la capitale. L'atelier des vacances dans la capitale est parmi les moyens les plus populaires pour gagner de l'argent en cette période, pour développer les enfants de 3 à 13 ans.

De plus, de nombreux parents choisissent également d'envoyer leurs enfants dans des lieux de lecture tels que l'Alliance française afin qu'ils ne perdent pas de temps inutilement. Pour sortir de l'ordinaire, certaines personnes emmènent leurs enfants dans ces lieux pour regarder des films. Mais il est également possible de s'amuser dans les parcs d'Ambohijatovo, d'Anosy, du Marais Masay, et au Colisée où il existe de nombreuses activités qui attirent les enfants.