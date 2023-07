Madagascar: Digital - Trente-deux étudiants vont suivre une formation

La troisième promotion d'étudiants malgaches sélectionnés dans le cadre de « Seeds for the Future », un programme de formations approfondies sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) et la transformation numérique a été officiellement présenté hier au Novotel Alarobia.

Il s'agit d'une initiative de l'entreprise Huawei Madagascar en partenariat avec le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et le centre Orange digital center. Au total, ils sont 32 étudiants issus de neuf universités d'Antsiranana, de Fianarantsoa, d'Antsirabe et d'Antananarivo dont des écoles de commerce et de management.

« Cette initiative vise à offrir des opportunités aux jeunes afin de contribuer au développement du pays ainsi qu'à la promotion de l'innovation technologique. Il ne se limite pas à une simple formation mais représente une vision collective de laisser une empreinte durable, de changer les lignes et de façonner un avenir meilleur » a souligné l'ambassadeur de Huawei, Quesiah Botoale, en marge de l'évènement.

Tournoi international

Les étudiants vont suivre des cours sur l'intelligence artificielle, les 5G, le cloud computing, le digital power. « Au-delà des formations techniques, nous accordons une très grande importance aux échanges culturels, au développement des compétences en leadership et surtout à la confiance en soi » renchérit-elle. Le programme lancera également un tournoi international dénommé » Tech4good « , entre les étudiants bénéficiaires de « Seeds for the future » issus de plusieurs pays. Leurs projets seront centrés sur les objectifs de développement durable, apportant des solutions aux problèmes identifiés au sein de leur communauté grâce aux diverses technologies.

%

Les lauréats suivront des séances de mentorat en Chine et auront un prix de 100 000 dollars pour concrétiser leurs projets novateurs. Le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, Tahiana Razafindramalo a félicité les jeunes de la promotion qui se sont démarqués parmi les nombreux postulants. « Alors que le pays se prépare à lancer la technologie 5G et à renforcer sa souveraineté numérique à travers le cloud computing, le besoin de compétences numériques est de plus en plus crucial. Le secteur numérique est en effet un grand pourvoyeur d'emplois bien rémunérés » a-t-il déclaré.