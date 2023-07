Afrique: Jeux des îles - Cérémonie d'ouverture - Des Chinois à la rescousse

La cérémonie d'ouverture est la base fondamentale de chaque édition des JIOI. Des experts venus spécialement de la Chine sont dans nos murs afin de nous épauler pour sa réussite.

Madagascar hébergera, du 25 août au 3 septembre, la XIe édition des JIOI de 2023. A trente-sept jours de l'évènement, c'était lundi en fin de soirée que le ministre de la Jeunesse et des sports, Haja André Resampa, a levé le voile sur la préparation du clan malgache concernant la cérémonie d'ouverture et, par extension, celle de la clôture.

« Des experts chinois du mouvement d'ensemble sont venus spécialement de la Chine pour aider Madagascar dans la conception, la réalisation de certaines figures en collaboration avec les Malgaches qui ont déjà concocté quelque chose. Ce seront des figurants malgaches qui animeront la représentation », confie le ministre. La cérémonie d'ouverture officielle des JIOI de 2023 aura lieu le vendredi 25 août, et la cérémonie de clôture, le dimanche 3 septembre au stade Barea, Mahamasina, un des fleurons des infrastructures sportives que Madagascar va exhiber fièrement aux autres îles de l'océan Indien.

« Pas moins de cinq cent cinquante personnes sont à former pour cette représentation durant la cérémonie d'ouverture et la formation débutera sous peu », explique Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports au MJS. La cérémonie d'ouverture sera sans conteste l'évènement le plus attendu de tous. Un spectacle unique et grandiose qui n'a jamais encore eu lieu, mais il montrera certainement la particularité de la Grande île avec ses multiples richesses culturelles et sportives. Les figurants montreront, à travers les thèmes choisis que Madagascar n'est pas un novice dans le domaine.

%

Accueillants

D'ores et déjà, la foule des amateurs est très impatiente de plonger dans cette grande fête qui réunira les peuples des îles de l'océan Indien, avant d'entrer dans les arènes des combattants qui chercheront les breloques dorées le lendemain. Dans le stade, chaque parcelle de terrain sera noire de monde, du moins, là où c'est accessible. Car entre les billets ordinaires, les invitations, les places VIP, les badges accrédités ou non, tout le monde ne veut aucunement rater la grande fête. Cette cérémonie d'ouverture sera surtout une occasion pour Madagascar de prouver encore une fois que les Malgaches sont un peuple accueillant.

La paix, le respect et le "fihavanana" sont les principales valeurs qui règneront durant les dix jours de compétition. Le comité organisateur a retenu pour devise « Une victoire dans l'unité et la diversité » et cette devise a été reprise dans l'hymne officiel des jeux interprété en malgache et en français par des artistes comme Nashan, Agrad, Zoky Vonjy, Simonda et Jerry Marcos. « Solidarité dans l'océan Indien, unir nos espoirs pour la victoire, Madagascar, Maurice, La Réunion, Maldives, Comores, Seychelles, Mayotte, tous ensemble!»