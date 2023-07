Afrique: Diplomatie - Félix Tshisekedi en mission de bons offices au Tchad

Au premier jour de sa mission de facilitation au Tchad, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu jusque tard dans la soirée avec des représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad, rapporte la presse présidentielle.

Pendant plus de six heures, le chef de l'État, facilitateur mandaté par la Communauté des États d'Afrique centrale (CEEAC), a reçu les délégations des parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Parmi ses principaux interlocuteurs, il y avait les participants au dialogue national tchadien organisé en 2022 et ceux qui avaient boycotté ce forum politique exceptionnel. « Le président Tshisekedi apprécie l'élan qu'a pris la transition et souhaite que les acteurs politiques gardent ce cap afin que les élections annoncées en 2024 soient bien organisées dans les délais pour préserver la paix dans l'intérêt du peuple tchadien », a déclaré Brice Mbaimon Gued Mbaye, président national du Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR), participant au Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) l'an passé.

De son côté, l'opposition qui avait récusé le dialogue et qui avait manifesté en octobre dernier s'est montrée optimiste à l'issue des échanges avec le chef de l'État. « Nous faisons confiance au président Tshisekedi car il s'est longtemps battu dans l'opposition. Nous voulons participer à la gestion de la transition de notre pays car cela nous concerne tous », a indiqué Izadine Ahmat Tidjani, président du Parti des démocrates pour le renouveau (PDR). Il a été prévu que le 19 juillet, le président Tshisekedi puisse s'entretenir avec les membres du gouvernement tchadien. Il reverra ensuite en tête-à-tête son homologue, le président Mahamat Idriss Deby Itno, pour échanger sur les conclusions de ses consultations avant de tenir ensemble une conférence de presse. Didier Mazenga, ex-ministre congolais de l'intégration régionale et envoyé spécial du facilitateur, rassure sur les objectifs de la facilitation du président Tshisekedi : « Il va travailler pour fédérer tous les tchadiens afin qu'ils rejoignent le processus de transition et s'en approprient.»

Le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement tchadien a estimé de son côté qu'il n'y a plus aucun doute sur la qualité du facilitateur désigné par la CEEAC. « Certains disaient que quelqu'un qui a aussi des problèmes chez lui ne peut pas en régler chez les autres. Mais aujourd'hui le président Tshisekedi parle à tout le monde. Il a reçu, chez lui à Kinshasa, Succès Masra de l'opposition, et il consulte ici à N'djamena les partenaires du Tchad et tous les opposants. Je suis persuadé qu'il va nous permettre de créer cette inclusivité recherchée. Nous saluons son leadership », a déclaré Aziz Mahamat Saleh, en marge de la visite du chef de l'État congolais. C'est depuis octobre 2022 que le président Félix Tshisekedi a été désigné, par ses pairs de la CEEAC, facilitateur du processus de transition au Tchad. Organisation sous-régionale, la CEEAC s'est donné, outre ses missions traditionnelles de coopération et d'intégration régionale, la mission de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique centrale et d'appuyer les processus électoraux dans les États membres.