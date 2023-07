Congo-Kinshasa: RPDC - « Notre Etat renforcera son potentiel de la dissuasion nucléaire la plus écrasante !»

Voici un communiqué (14/07/2023) de KIM Yo Jong, Directeur adjointe de Département du Comité Central du Parti du Travail de Corée (PTC; parti au pouvoir depuis 1945, NDLR), République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée 3 ans après la Libération Nationale 1945; Superpuissance politico-militaire sous le Maréchal KIM JONG UN, Président des Affaires d'Etat de la RPDC, NDLR), qui se lit comme suit;

Contrecarrer et briser, strictement, la politique anti-RPDC de confrontation nucléaire la plus hostile et la plus menaçante des USA (ou United States of America ou Etats-Unis d'Amérique; occupants de la moitié Sud de la Péninsule coréenne depuis 1945 jusqu'ici avec leurs 30.000 GI's après leur fiasco d'agression de la Corée en 1866 dans le cadre de la poursuite de leur Destinée Manifeste de 1845, NDLR) est le droit de notre RPDC à la légitime défense pour défendre la Péninsule coréenne (224.252km2) et la Région Asie-Pacifique contre le désastre d'une guerre nucléaire, et personne n'a aucune justification pour contester le lancement par notre RPDC d'un ICBM (ou intercontinental ballistic missile ou missile balistique intercontinental) de type nouveau (Hwasongpho-18, système d'armes essentiel des forces stratégiques de la RPDC, NDLR).

Le récent (12/07/2023) lancement effectué de la manière la plus sûre en tenant, pleinement, compte de tout danger potentiel et susceptible d'affecter la sécurité des Pays voisins (la Chine, la Russie et le Japon; le plus obsédé ou ambitieux de l'expansion d'outre-mer avec sa 1ère invasion de la Corée la plus voisine en 1592-1598 et stigmatisé Etat ennemi par la Charte de l'ONU du fait de ses crimes les plus graves contre l'Humanité commis pendant son occupation 1905-1945 manu militari en Corée tels que l'enlèvement de 8,4 millions de jeunes et adultes coréens pour les travaux forcés ou pare-balles, le génocide de 01 million des Coréens et le système d'esclavage sexuel pour son Armée en mobilisant les 200 milles Coréennes, etc., NDLR), n'a porté aucun préjudice même à la sécurité maritime et aérienne internationales.

Cependant, le CSNU (ou Conseil de Sécurité des Nations Unies) au mépris des justes préoccupations de sécurité de notre RPDC et des tentatives criminelles des USA d'augmenter la possibilité d'éclatement d'une réelle guerre nucléaire dans la Péninsule coréenne et la Région a, de nouveau, tenu une réunion (13/07/2023) publique pour chercher, seulement et unilatéralement, une querelle avec l'exercice par notre RPDC du droit à l'autodéfense; ce qui a, parfaitement, prouvé que le CSNU est;

une organisation de confrontation détruisant la paix et la stabilité mondiales

un mécanisme de Guerre Froide (2022- ), totalement incliné vers les USA et l'Occident.

J'en exprime mon profond mécontentement et condamne, avec virulence, le comportement injuste et partial du CSNU qui a, de nouveau sous prétexte illégal, inchangé et ennuyeux ou monotone, de la violation de la Résolution (des années 2010) de l'ONU, remis en question l'exercice par notre RPDC de son droit à la légitime défense qui n'a fait aucun mal à personne. En raison des provocations agressives des USA bien au-delà de leur posture de préparation militaire constante, la situation de la Péninsule coréenne est en train de se diriger vers le seuil d'une confrontation nucléaire et le déclenchement d'une guerre nucléaire n'est plus une hypothèse mais plutôt une réalité misérable que les Pays de l'Asie du Nord-Est devra faire face dans un proche avenir. Les USA;

organisent, fréquemment, leurs exercices militaires conjoints à caractère clairement agressif en mobilisant leurs sous-marins nucléaires, bombardiers nucléaires stratégiques et divers autres avoirs nucléaires stratégiques sous prétexte de l'offre de la soi-disant «dissuasion élargie»

prévoient le déploiement, dans la Péninsule coréenne, de leur sous-marin nucléaire (l'USS Ohio; SSBN ou sub-surface ballistic nuclear construit en 1976, NDLR) avec armes nucléaires stratégiques pour la 1ère fois depuis presque 40 ans (1981) qui coïncide avec le fonctionnement du NCG (ou Nuclear Consultative Group ou Groupe Consultatif Nucléaire) USA-ROK (ou Republic of Korea ou République de Corée, qui désigne la Corée du Sud et qui tire son origine, avec siège à l'étranger, en 1919 sous la domination 1905-1945 du Japon, sans aucun pouvoir ni autorité restaurés en apparence seulement en 1948 par les USA qui avaient divisé la Péninsule coréenne pour mieux régner, NDLR), un outil de guerre nucléaire.

De telles provocations militaires des USA s'avèrent les menaces les plus directes pour la sécurité non seulement de notre RPDC mais aussi de tous les autres Pays de l'Asie du Nord-Est. Le CSNU dont la mission est de défendre la paix et la sécurité mondiales aurait dû affronter, carrément, ce fait-là et juger, correctement;

qui menace avec ses armes nucléaires

qui est exposé à une menace nucléaire.

Ignorant un tel devoir impérieux, le CSNU a comploté et encouragé et même incité les USA à exterminer notre RPDC; c'est une expression du comportement extrêmement injuste et à 2 poids 2 mesures et, un crime irresponsable de pousser l'ensemble de l'Asie du Nord-Est et de l'Asie-Pacifique à l'holocauste d'une guerre nucléaire.

Alors que le CSNU ignore, délibérément, les menaces et le chantage nucléaires dangereuses des USA, les armes nucléaires US y compris les sous-marins nucléaires stratégiques seront déployées plus massivement, plus souvent et plus ouvertement dans la Péninsule coréenne sous le masque de la Légalité ou Licéité, et l'Asie du Nord-Est sera, bientôt, transformée comme le plus grand arsenal nucléaire du monde. Si une guerre nucléaire indésirable et sans précédent éclate dans la Péninsule coréenne, le CSNU en sera tenu responsable car il a travaillé dur pour empêcher, catégoriquement tout en étant du côté des USA, notre RPDC d'exercer son droit à la légitime défense; et, cela va sans dire.

Je profite de cette opportunité pour faire remarquer le fait que les badauds ou philistins (la Corée du Sud, le Japon, l'Albanie, l'Equateur, la France, la Malte, la Suisse, les EAU, la G-B, NDLR) habitués à suivre, aveuglément, leur Maître US, se sont rejoints à la publication d'une Déclaration Conjointe anti-RPDC qui n'est reconnue par personne en dehors de ladite réunion du même jour. Les USA doivent être conscients que;

plus ils rendent notre RPDC désagréable, plus ils se retrouveront face à un dilemme ou une impasse

ce n'est que lorsqu'ils retirent leur politique hostile envers notre RPDC que le mécontentement de la RPDC et le cycle pervers de la situation que personne ne veut, disparaîtront

plus ils persistent dans leur option de confrontation imprudente et provocatrice, refusant de la rejeter, plus la situation ira vers une direction très désagréable pour eux-mêmes (Ces derniers le ressentiront à chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour.).

Le prix que les USA doivent payer pour leurs actions contre notre RPDC ne sera jamais bas, et je ne cache pas le fait que les choses très malchanceuses attendront les USA qui, donc, devraient garder à leur esprit que le mode et la portée de la riposte de la RPDC peuvent être tout comme une roue libre par rapport à leur Visibilité accrue du déploiement des avoirs stratégiques sur la Péninsule coréenne.

Maintenant que les USA ne réagissent pas à l'abandon de leur politique hostile envers la RPDC, seule et unique solution pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la Péninsule coréenne et dans la Région, notre RPDC va continuer à renforcer, plus que jamais, son potentiel de la dissuasion nucléaire la plus écrasante jusqu'à ce que les USA eux-mêmes;

reconnaissent l'échec de leur Politique

annulent leur Ligne de confrontation avec la RPDC.