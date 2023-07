Congo-Kinshasa: UCC Don Akam lance une campagne d'accompagnement et d'appropriation des IXès Jeux de la Francophonie

Il reste pratiquement une dizaine de jours pour que les 9ièmes jeux de la Francophonie, qui se dérouleront à Kinshasa, la capitale, démarrent. A l'occasion d'une messe d'action de grâce célébrée pour honorer la mémoire du Cardinal Laurent Mosengo Pasinya, l'Université chrétienne catholique Don Akam (UCC) a organisé une cérémonie d'ouverture de la campagne d'accompagnement et d'appropriation des jeux de la francophonie, samedi 15 juillet 2023.

Dans son homélie, le père Robert Mongala a souligné que mourir en christ est une meilleure des choses et il a appelé les gens à poser des gestes de bonté. Car, selon lui, ce sont ces gestes qui mènent vers Dieu, "comme a été la vie de Laurent Monsengwo". Ainsi, le président du conseil d'administration de l'UCC Don Akam, Alexis Kaluwa, a rendu témoignage de ce qu'il a connu de l'illustre en ces mots : «Le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est une îcone de la vie chrétienne qui nous a laissé beaucoup de valeurs, beaucoup d'actions, il a laissé son mot d'ordre qui est "Kinshasa telema ongenge" qui signifie Kinshasa lève-toi, resplendi a la lumière du christ. Le message que le cardinal Laurent Monsengwo nous a laissé est donc de briller et de faire briller et que chacun puisse briller par ses ouvres et par ses actions», a déclaré l'abbé Alexis Kaluwa.

9ièmes jeux de la Francophonie, YA BISO MOKO !

Après cette messe commémorative, l'Université chrétienne catholique Don akam a procédé a la cérémonie de la campagne d'appropriation et d'accompagne des 9èmes jeux de la Francophonie. Cette campagne était illustrée par des saynètes des étudiants, faculté par faculté dont celle de droit, de l'économie et tant d'autres. L'UCC Don Akam accompagne et sensibilise les jeunes à participer à ces jeux à travers le concours honorifique pour la RDC.

«C'est un évènement majeur qui a été décidé en haut lieu mais nous comme université nous accompagnons cette activité de la Francophonie et nous nous l'approprions. Voilà pourquoi, nous avons organisé cette activité pour lancer un message à la Francophonie, qui est un message de paix. Par les jeux, on développe la paix, la fraternité, la cohésion et voilà pourquoi nous avons approché la direction nationale du IXèmes jeux de la Francophonie pour cet accompagnement à travers l'animation périphérique qui peut permettre que ces jeux soient connus de tous, quelle que soit la commune où l'on se trouve.