Sénégal: Mise en oeuvre de l'accord du 26 février 2022 avec les syndicats d'enseignants - Le gouvernement marque des points

Après un report le 22 juin dernier, la réunion du Comité de suivi de l'accord du 26 février a eu lieu hier, mardi 18 juillet, sous la présidence du ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, Gallo Ba, et en présence des syndicats représentatifs du secteur de l'Education et de la Formation.

Même si toutes les questions ne sont pas encore mises en oeuvre, des avancées ont été notées sur l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats représentatifs du secteur de l'Education et de la Formation. C'est ce qui est ressorti hier, mardi 18 juillet, de la réunion du Comité de suivi de l'accord du 26 février 2022. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés.

Il s'agit, entre autres, de la problématique des enseignants décisionnaires, de l'octroi des prêts DMC, de la question des indemnités de correction du CFEE. Le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), Amidou Diédhiou, qui s'est félicité de la rencontre qui a permis en termes d'évaluation « d'aborder tous les accords consignés dans le protocole », a fait le point.

« A l'évaluation, on se rend compte qu'il y a des questions qui ont fait l'objet de mise en oeuvre totale, d'autres en cours, d'autres pas du tout mises en oeuvre. La principale question parmi celles non mises en oeuvre figure la problématique des enseignants décisionnaires pour laquelle le gouvernement, à travers le ministre de la Fonction publique, s'est engagé à rencontrer à nouveau la partie syndicale dès la semaine prochaine pour examiner les conditions dans lesquelles nous construirons ensemble le projet des décrets 74-347 et 2006-392 à modifier», a fait savoir Amidou Diédhiou.

Mieux, a-t-il ajouté, « la représentante du ministère des Finances s'est engagée à faire en sorte qu'avec les banques qui ont accepté d'accompagner l'état dans l'octroi des prêts DMC, une communication claire et coordonnée soit faite pour permettre aux bénéficiaires de connaître les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en possession de leur montant ». Les acteurs de l'éducation ont également examiné la question polémique des indemnités de correction au CFEE.

Pour sa part, le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur privé, Gallo Bâ, a déclaré que «pratiquement, toutes les questions sur lesquelles le gouvernement s'était engagé ont connu une solution ou un début de solution ». Pour rappel, le Comité de suivi de l'Accord du 26 février 2022 est constitué de représentants du gouvernement, des syndicats d'enseignants, de la société civile, de la Présidence de la République et du Haut-conseil du dialogue social.