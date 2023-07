Congo-Kinshasa: Elections 2023 -Eencore 3 jours pour le dépôt des candidatures

Comme on peut le lire dans son communiqué rendu public le samedi 15 juillet 2023, la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, a accordé sept jours supplémentaires aux retardataires pour le dépôt des candidatures aux législatives nationales de décembre prochain.

D'après le communiqué, la CENI dit avoir constaté qu'à la date initialement prévue pour la clôture de dépôt et traitement des candidatures, soit le samedi 15 juillet 2023, certains Bureaux de Réception et de traitement des Candidatures, n'avaient pas enregistré les dossiers de candidature.

Ainsi, après échanges avec les différentes parties prenantes concernées, la CENI a affirmé avoir noté qu'il persiste des multiples défis auxquels elles sont confrontées. Il s'agit "de la constitution de leurs dossiers de candidature, les difficultés logistiques, de communication, des programmes de vol et transmission des preuves de paiement des frais de dépôt de candidature", assure le communiqué.

C'est dans ce contexte et avec le souci d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours, que la CENI a pris la décision de proroger de sept jours, allant du 16 juillet au 23 juillet 2023, la date de dépôt de candidature afin de garantir l'équité de traitement entre les candidats indépendants et ceux des partis et regroupements politiques.

Par ailleurs, elle a décidé d'accorder un peu plus des facilités aux candidats indépendants et les partis et regroupements politiques. En effet, ils peuvent désormais" scanner les formulaires C5, C6, C7 et C8 et les envoyer par voie électronique à leurs mandataires au niveau de chaque circonscription électorale pour permettre le dépôt du dossier ; et seuls les titres académiques sont soumis à la certification conforme, selon les prescrits de l'article 121 de la loi électorale. A défaut, une attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans suffit", atteste le communiqué.

La CENI a néanmoins profité de l'occasion pour attire l'attention des parties prenantes sur les cas d »inéligibilité repris par l'Article 10 de la loi électorale. cette article certifie comme suite, des fonctionnaires et agents de l'administration publique et magistrats qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de demande de mise en disponibilité ; des mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de démission et les membres des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaise qui doivent déposer la preuve de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite, a-t-elle rappelé.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

CENI

COMMUNIQUE DE PRESSE N°033/CENI/2023

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) porte à la connaissance des candidats indépendants et des partis et regroupements politiques que, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, les opérations de dépôt et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux se clôturent ce samedi 15 juillet 2023. Cependant, elle constate, qu'à la date de clôture, certains Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC) n'ont pas enregistré des dossiers de candidature.

De ses interactions avec les différentes parties prenantes concernées, la CENI a noté qu'il persiste des multiples défis auxquels elles sont confrontées, notamment la constitution de leurs dossiers de candidature, les difficultés logistiques, de communication, des programmes de vol et transmission des preuves de paiement des frais de dépôt de candidature.

La CENI, toujours à l'écoute et soucieuse d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité de traitement entre les candidats indépendants et ceux des partis et regroupements politiques, proroge de 7jours allant du 16 au 23 juillet 2023.

Par ailleurs, al CENI octroie les facilités suivantes :

·Les candidats indépendants et les partis et regroupements politiques peuvent scanner les formulaires C5, C6, C7 et C8 et les envoyer par voie électronique à leurs mandataires au niveau de chaque circonscription électorale pour permettre le dépôt du dossier;

·Seuls les titres académiques sont soumis à la certification conforme, selon les prescrits de l'article 121 de la Loi électorale. A défaut, une attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans suffit.

La CENI profite de l'occasion pour attirer l'attention des parties prenantes sur les cas d'inéligibilité repris par l'Article 10 de la Loi électorale, notamment :

- Des fonctionnaires et agents de l'administration publique et Magistrats qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de demande de mise en disponibilité;

- Des mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de démission;

-Des membres des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaise qui doivent déposer la preuve de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite.

La suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement des candidatures à la députation nationale se présente comme suit :

· Du 24 au 28 juillet 2023: Ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés nationaux;

» Le 09 août 2023: Publication des listes provisoires des candidats députés nationaux;

· Du 10 au 26 août 2023 : Dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale;

· Le 10 septembre 2023: Publication par la CENI des listes définitives des candidats députés nationaux.

La CENI réitère sa volonté d'organiser les élections législatives, provinciales, municipales ainsi que présidentielle dans le délai constitutionnel tel que fixé dans son calendrier électoral publié dans sa Décision N°044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022.

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2023

Patricia NSEYA MULELA

Rapporteur