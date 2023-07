Congo-Kinshasa: Eglise adventiste du 7ème jour, Rév. Anel Obas - Mission accomplie à Kisangani !

Après avoir passé plus d'un mois dans la ville de Kisangani, dans le territoire de Banalia en province de la Tshopo, le Révérend Pasteur américain d'origine haïtienne de l'église adventiste du 7ème jour, Anel Obas, repart avec une note de mission pleine et accomplie. Durant son séjour dans cette partie de la RDC, il a mené des activités évangéliques, éducatives, sanitaires et sociales.

Sur le plan évangélique

Le Révérend Pasteur Anel Obas a conduit une grande campagne au bloc Chaï, cité Pilote du quartier Basakata dans la partie rurale de la commune de Kabondo à Kisangani, sur le thème « A la recherche du bonheur ».

«Lors de cette campagne d'évangélisation, il y a eu des moments de prières spéciales consacrés aux enfants. Les gens étaient très contents, car plusieurs mois ils n'avaient plus assisté à une grande campagne d'évangélisation dans leur milieu. Ils ont donné leur coeur à Jésus », a-t-il fait savoir, avant d'annoncer à cette communauté qu'à l'issue de cette campagne, une nouvelle congrégation de l'église adventiste du 7ème jour a été implantée à Chaï.

Dans son message, il a remercié une femme qui a manifesté un geste philanthropique à leur égard, en leur donnant gratuitement sa parcelle. « Nous avons utilisé cette parcelle pendant deux semaines de la campagne évangélique. Et cette dame a aussi retrouvé le bonheur de Jésus-Christ dans sa vie ».

A part le temple adventiste du 7ème jour du bloc Chaï de Kandolo, les différentes paroisses des autres communes de la ville de Kisangani de l'église adventiste du 7ème jour ont été également touchées par cette campagne au cours de laquelle les éléments de bonheur que procure Jésus-Christ ont été démontrés.

Comme dans la ville de Kisangani, à Banalia, le pasteur Anel Obas a procédé par organiser une grande campagne qui a porté le même thème que celui de la ville de Kisangani. En effet, les filles et les fils de Banalia ont aussi retrouvé le bonheur que procure Jésus-Christ.

Education : l'état des lieux de l'école Gladys Obas

«J'ai assisté, le dimanche 2 juillet 2023, à la double cérémonie de proclamation des résultats et clôture de l'année scolaire 2022-2023 au complexe scolaire Gladys Obas, du nom de ma cuisine, qui a financé à 90 % la construction de cet établissement scolaire géré par la communauté Adventiste que nous supportons et dont nous encourageons le personnel. C'était en présence des autorités politico-administratives et de la notabilité locale », a affirmé le pasteur de l'église Adventiste.

Notons cependant que le Rév. Anel Obas a fait appel aux personnes de bonne volonté d'apporter leurs contributions à la construction du complexe scolaire Gladys Obas pour l'avenir des enfants de ce milieu défavorisé de la province de la Tshopo.

Sur le plan sanitaire

Le Révérend Anel Obas a apporté son réconfort moral, physique et spirituel à quelques structures de santé, leurs responsables, leurs personnels et leurs malades tant internés qu'en soins ambulatoires. Parmi elles, le Centre de Suivi Médical des Vulnérables (CESUMEV) de la commune de Lubunga, rive gauche du fleuve Congo, à Kisangani située à quelque 20 mètres du rivage, cette structure de santé privée a été victime des inondations, pour la énième fois, suite au dernier débordement du fleuve avec toutes les conséquences tel que l'endommagement de certains matériels et l'arrêt des services.

En gros, le CESUMEV, est une oeuvre du Dr Akim Mumeme, qui a aussi subi les effets néfastes du conflit intercommunautaire entre les Mbole et les Lengola dans la commune urbano-rurale de Lubunga, une crise sécuritaire qui n'est pas encore résolue. Un centre de santé situé au PK 5 sur la rive droite de la rivière Tshopo, route Buta, appartenant au pasteur Bazilemba de la communauté Adventiste ainsi que d'autres structures sanitaires de la cité de Banalia ont été également visités et réconfortés par le pasteur Anel Obas lors de sa mission.

Aux uns et autres, Anel Obas n'avait que ces mots « Croire en Jésus-Christ qui, au-delà de la guérison physique et de la résolution des problèmes apporte le bonheur ».

«Nous avons été dans l'évangélisation, l'enseignement, la santé et le social. Nous disons grand merci à la communauté qui nous a aidés à faire tout ce travail. Que celui-ci produise des effets escomptés pour les communautés de Kisangani et de Banalia » a-t-il dit. Et d'ajouter que : « j'ai été dans les routes chaque jour. Je n'ai pas eu d'accident même pas de problèmes. Je n'ai eu aucune mauvaise expérience ni aucune mésaventure. J'ai eu des contacts et de nouveaux amis de la communauté. J'ai aimé ce séjour plus que celui d'avant. Je quitte Kisangani pour Matadi, au Congo Central, où je passerai quelques semaines sur invitation d'un ami fidèle de l'église Adventiste du 7ème jour avant de regagner les Etats-Unis d'Amérique».

Il sied de rappeler que cette mission est la deuxième que le pasteur de la l'église adventiste du 7ème jour, Anel Obas, a effectuée dans la ville de Kisangani et dans le territoire de Banalia en province de la Tshopo. Il avait effectué la première mission évangélique, éducative, sanitaire et sociale au cours de l'année 2010.