Afrique: Kinshasa - Jean-Pierre Bemba participe au 6ème colloque du Collège de Hautes études de stratégies et de défense

Le Collège de Hautes Études de Stratégies et de Défense (CHESD), a organisé, du 13 au 15 juillet 2023 à Kinshasa, le 6ème colloque international sous le thème : «Bassin du Congo et changement climatique». Cette activité a connu la présence du Vice-premier Ministre, Ministre de la défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, ainsi que des officiers de l'armée nationale et de plusieurs autres participants.

Dans son speech, le Vice-premier Ministre en charge de la Défense a appelé les participants à proposer plus des solutions possibles pour éviter au pays des dommages irréversibles. «J'exhorte les panélistes à réfléchir et à nous proposer des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques ainsi que les voies pour faire jouer au Bassin du Congo son rôle salvateur tant dans l'intérêt de tous, qu'il fait déjà, que dans son propre intérêt, ce qui n'est pas encore le cas », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «Il y a plus d'un siècle, un savant suédois avait prédit le changement qui perturberait l'écosystème mondial, suite à la détérioration de la couche d'ozone. Aujourd'hui, le changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles, des canicules indescriptibles, des cyclones inconcevables, des typhons indéfinissables, des tornades simplement horribles et meurtriers ».

Le VPM a martelé que les mutations que le changement climatique imposent sont au-dessus de la capacité de la RDC.

Se référant au message du Président Félix Tshisekedi en 2021 lors de la COP 26 à Glasgow, Jean-Pierre Bemba a rappelé qu'aucune seconde ni minute ne s'écoule, sans que des régions ne subissent des effets du réchauffement climatique. Pour lui, il faut agir sûr, agir ensemble et très rapidement ».

Le Vice-Premier ministre de la Défense a terminé son propos en lançant un appel urgent à l'endroit des participants à ces assises, relatif à des solutions pour éviter au pays des dommages irréversibles.