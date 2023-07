Congo-Kinshasa: Gagnant de la 1ère édition du concours « Best of the best » - Le chanteur José Hendrix veut sortir des sentiers battus !

interview

José Hendrix Ndelo est le tout premier gagnant de la première édition du concours musical «Vodacom Best of the best » en 2013. Dix ans après son sacre, ce jeune chanteur aux talents innombrables a, malheureusement, disparu du radar, de la scène musicale éblouissante à Kinshasa. A-t-il jeté l'éponge ? Cette question a trouvé ses réponses au cours d'une interview que José Hendrix a accordé, au grand journal kinois « La Prospérité » (La Pros). Le champion du concours « Best of the best » a profité de l'occasion pour annoncer la sortie pour bientôt de son nouveau disque intitulé « Imprévisible ». Toutefois, l'artiste se rappelle encore de beaucoup de souvenirs et opportunités lui offerts par cette compétition dédiée aux jeunes talents de la musique dont les organisateurs ont décidé de mettre une trêve, faute de manque de moyens.

Découvrons -le à travers ce jeu de questions-réponses :

La Prospérité : Que devient le gagnant de la 1ère édition de "Best of the best" à Kinshasa ?

José Hendrix : Le chanteur José Hendrix devient un artiste, un homme un peu plus expérimenté, un peu plus sage et peu plus mature prêt à utiliser, passionnément, tous les moyens d'expression qui s'offrent à lui.

La Pros : Qu'est-ce que ce plébiscite a apporté dans votre carrière musicale ?

JH : Ce plébiscite est jusqu'à ce jour, une grande marque de reconnaissance qui a eu comme résultat : un carnet d'adresses plus fourni, beaucoup de contrats, beaucoup d'honneurs, encore plus d'assurance et d'expérience. Bref une carrière qui se construit lentement mais sûrement...

La Pros : Comment réagissez-vous lorsque certaines langues disent que vous êtes un chanteur dont le talent est conjugué au passé ?

JH : Lorsque certaines personnes s'expriment ainsi à mon égard, je ne peux m'empêcher de rire en leur disant qu'ils ont raison.

La Pros : Quelles sont vos grandes réalisations artistiques (oeuvres) qui vous permettent de se maintenir sur la scène jusqu'à nos jours ?

JH : Je ne sais pas si je pourrais les qualifier de grandes mais ceux qui me suivent de près apprécient beaucoup mes chansons telles que « Mopaya », » Makeida « , » Pas la peine », » Je m'accuse » et tant d'autres. Et lors de mes prestations scéniques, je me permets également de toujours faire quelques interprétations pour le plaisir de mon public.

La Prospérité : Qu'est-ce que les mélomanes peuvent s'attendre encore de vous sur le plan discographique ?

José Hendrix : Étant artiste chanteur, auteur -compositeur, ayant beaucoup observé, ayant beaucoup écouté, ayant donc beaucoup à exprimer, les mélomanes pourraient s'attendre à un album dont le titre sera » IMPRÉVISIBLE ». C'est un état d'esprit, toute une philosophie, une manière de penser et de faire ! Je vous rassure qu'il y a une série de projets en tout cas, qui vont nous sortir des sentiers battus.