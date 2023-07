Afrique: Une relation en perpétuelle évolution

La fête nationale égyptienne à été célébrée hier à Ambohibao. La relation entre l'égypte et Madagascar évolue d'une manière positive.

Evolutif. C'est comme cela que l'ambassadrice d'égypte à Madagascar, Rabab Said Abdou Abdelhadi, qualifie le caractère de la relation entre les deux pays. Des partenariats dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, la gestion durable de l'eau, la santé mais aussi économique et militaire. Ce sont la preuve de cette bonne relation.

Lors de la célébration de la fête nationale égyptienne hier à la résidence d'égypte à Ambohibao, l'ambassadrice a tenu a rappeler la multiplicité des partenariats et des coopérations entre les deux pays et le soutien de l'égypte au processus de développement de la Grande île surtout pour l'objectif d'atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine.

Des ambassadeurs, la ministre des affaires étrangères, Yvette Sylla, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa et biens d'autres personnalités étaient présentes pour honorer cette célébration égyptienne. « Je me félicite de l'évolution positive que connait la relation entre les deux pays depuis quelques années. Une des preuves de cette évolution est la multiplication des visites officielles entre des responsables des deux pays lors des meetings internationaux », déclare l'ambassadrice d'égypte à Ambohibao.

Des coopérations

Une bonne relation qui dure depuis plus de cinquante ans, caractérisée par une multitude de partenariats et de coopération. « Nous nous réjouissons de l'excellence de la relation entre nos deux pays et du fort lien d'amitié qui unit nos peuples depuis plus de 50 ans », s'est exclamée Yvette Sylla, ministre des affaires étrangères, hier.

Le domaine du développement est priorisé par l'égypte à Madagascar avec l'intervention du secteur privé, cela se voit avec la construction de la première autoroute de Madagascar qui relie Antananarivo et Toamasina dont une entreprise égyptienne, BTP SAMCRETE est en charge des travaux. Mais la relation ne se limite pas au développement.

Au niveau militaire, l'accréditation du premier attaché militaire de l'égypte à Madagascar l'année dernière marque le début d'une coopération militaire. Des coopérations sur le renforcement des capacités des responsables malgaches sont aussi une des préoccupations de l'égypte surtout avec les programmes de l'égyptian agency of partnership for development. Depuis 2014, 300 participants ont bénéficié de ces programmes. Au mois dernier, le ministre de la Santé publique, Zely Arivelo Randriamanantany était en déplacement en égypte pour assister à des conférences sur la lutte contre les hépatites B et C, et pour la question de la mortalité maternelle à l'accouchement.