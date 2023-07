Madagascar: Promotion de l'agro-écologie Boeny - La sécurité alimentaire pour faire face au changement climatique

Dans le cadre de la mise en œuvre du neuvième engagement présidentiel axé sur la sécurité alimentaire, et qui fait également partie du deuxième objectif principal du Plan de développement régional de Boeny (PRD), un atelier pour promouvoir l'agro-écologie s'est déroulé, jeudi, à l'hôtel les Roches rouges à la Corniche.

L'atelier de lancement et d'échanges organisé par le programme allemand GIZ, à travers ProSol-ProSilience, a eu pour thème « analyse et accompagnement de la transition agro-écologique vers un système alimentaire durable de la région Boeny ». Le but est d'améliorer les méthodes agro-écologiques afin de parvenir à une sécurité alimentaire.

Vocation économique

L'atelier vise à lancer le processus, à partager le contexte et l'intérêt d'une approche territoriale d'intervention de transition agro-écologique, et à amorcer les échanges et la participation des acteurs dans l'élaboration d'une stratégie et d'une politique régionale d'accompagnement de la transition vers un système alimentaire durable dans le Boeny. « Nous devons pratiquer une agriculture qui puisse résister au changement climatique.

Nous devons cultiver tous les types de production et tous les lieux cultivables à tout moment », déclare le directeur régional du développement rural de Boeny, Marcellin Randriambololona, durant l'ouverture de l'atelier. « L'agro-écologie est une technique agricole à vocation économique, qui améliore les revenus, l'environnement et le social. L'objectif est de changer le monde, en renforçant l'agriculture et tous les aliments.

De nombreux acteurs sont impliqués dans l'agro- écologique tels le gouvernement, les communes, les régions, les chercheurs, le secteur privé de la production, les communautés de base, ainsi que l'association des agriculteurs et producteurs de fruits. Tous ces acteurs devraient avoir une perspective agro-écologique car ils ont un rôle à jouer dans sa vulgarisation », insiste le consultant de ProSol-ProSilience.