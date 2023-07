Algérie: Le président de la République affirme depuis Pékin que l'Algérie est une destination d'investissement prometteuse

PEKIN — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mercredi depuis Pékin, que l'Algérie est une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux, grâce aux atouts et avantages dont elle dispose, appelant les hommes d'affaires chinois au partenariat et à l'investissement pour bénéficier des facilitations accordées.

"L'Algérie dispose aujourd'hui de plusieurs atouts et avantages qui font d'elle une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux, tels que l'agriculture, l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique", ainsi que dans les secteurs "du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures, et ce grâce aux décisions et mesures que nous avons initiées pour libérer l'initiative et ouvrir la voie à la concurrence", a indiqué le président Tebboune dans son message au Forum d'affaires algéro-chinois, lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf.

Et de rappeler que "l'Algérie poursuit le développement du secteur de l'énergie à travers les opérations d'exploration et de production du pétrole et du gaz pour assurer de hauts niveaux de transformation, et oeuvre à valoriser et à exploiter ses capacités dans le secteur minier, en créant un climat favorable aux investissements, fondé sur l'efficacité et la compétitivité économique, en encourageant l'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance et les start-up et en réformant le système bancaire et financier".

%

Le Président Tebboune a affirmé, dans ce cadre, que "la voie est ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs afin de bénéficier des facilitations accordées aux opérateurs économiques", ajoutant que "les relations algéro-chinoises sont, de par leur profondeur historique, des relations authentiques qui expriment notre volonté commune d'établir un partenariat stratégique" global.

Le Président Tebboune a également souligné que sa présence en Chine "reflète la volonté commune de l'Algérie et de la Chine d'approfondir la coopération bilatérale", estimant que cette visite d'Etat se veut "l'expression sincère de notre engagement d'oeuvrer à la promotion de nos relations positives, auxquelles nous accordons une importance fondamentale".

Lire aussi: Algérie-Chine: plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente bilatéraux signés

Le président de la République s'est dit convaincu que le Conseil des hommes d'affaires algéro-chinois est "l'un des mécanismes qui traduisent la volonté commune des deux pays amis de réaliser des partenariats et des investissements mutuels et générateurs de richesse".

Le Président Tebboune a, en outre, exprimé le souhait d'une "amitié algéro-chinoise plus forte et solide et d'une coopération plus grande au mieux des intérêts communs des deux pays".