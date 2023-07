Maroc: Royaume-Uni - Un partenariat stratégique en plein essor

Londres — Sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, de nouvelles pages s'écrivent dans l'histoire profonde des relations amicales et mutuellement bénéfiques entre le Maroc et le Royaume Uni. Leurs relations vivent au rythme d'un renforcement tous azimuts, à la faveur d'une volonté politique commune d'inscrire dans la pérennité un partenariat plusieurs fois centenaire.

En mai dernier, les deux Royaumes ont tenu la 4e session de leur dialogue stratégique à Rabat, l'occasion pour Londres de souligner que ce partenariat, vieux de huit siècles, ne peut que se renforcer, d'autant qu'il s'étend à un certain nombre de secteurs clés tels que l'éducation, le commerce et le changement climatique.

Cette session a permis de marquer la satisfaction des deux pays des avancées réalisées dans les piliers du Dialogue Stratégique, notamment au niveau politique et diplomatique, économique, sécuritaire, ainsi qu'au niveau de la culture et de l'éducation, avant de se mettre d'accord sur des feuilles de routes pour les accompagner.

Animés par une ambition partagée de préserver la planète, les deux gouvernements ont également procédé à la signature d'un Cadre stratégique de coopération portant sur l'action climatique, l'énergie propre et la croissance verte.

Un Cadre qui permettra, entre autres, d'accompagner le développement du Maroc vers une économie durable, bas-carbone et résiliente, en vue d'assurer une transition responsable et accélérée des énergies fossiles vers une énergie propre et abordable.

%

Il vise aussi l'intégration systémique de l'action et des impacts climatiques dans la planification et l'action du gouvernement et du secteur privé, ainsi que la croissance de secteurs économiques/productifs forts, diversifiés et durables au Maroc qui libèrent des emplois de qualité, des investissements et de la croissance.

Au lendemain de ce Dialogue Stratégique, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis en avant ce partenariat "en plein essor", tout en soulignant "la force et la profondeur" des relations entre les deux pays.

Au niveau parlementaire, cette année a été marquée par la reconstitution du groupe parlementaire multipartite (APPG) consacré au Maroc. Le groupe, composé de 25 parlementaires issus de différentes formations politiques, avait effectué une visite de travail au Maroc en avril dernier, marquée notamment par une étape dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, où ses membres avaient pris connaissance de la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.

Dans cette même veine, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a effectué en juillet une visite de travail à Londres, dans le dessein de renforcer la coordination entre les institutions législatives des deux pays et de créer de nouveaux canaux de coopération entre elles.

Sur le volet commercial, les relations sont en train de tirer profit de l'accord d'association conclu après le Brexit. Ainsi, les échanges ont augmenté de près de 50% entre 2019 et 2022 et les exportations marocaines ont presque triplé depuis l'entrée en vigueur de cet accord.

Une évolution fulgurante qui fait fi des tentatives désespérées de porter atteinte à l'élan de coopération entre les deux pays. La Cour d'appel de Londres a en effet récusé irrévocablement, en mai, la requête d'appel de l'ONG pro-séparatistes "WSC" contre une précédente décision de la Cour administrative, rejetant sa demande qui tentait de remettre en cause l'accord d'association liant le Maroc au Royaume-Uni.

Un revers cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, qui vient confirmer la validité de l'accord d'association liant les deux pays et qui profite aux populations et au développement de toutes les régions du Maroc, du nord au sud.

Les deux pays entendent bien capitaliser sur cet essor commercial pour renforcer leur coopération, alors que les échanges bilatéraux dépassent désormais les 2,7 milliards de livres sterling.

L'éducation n'est pas en reste, puisque quatre écoles britanniques ont ouvert leurs portes au Maroc dans le cadre du "British Schools Agreement", alors qu'un campus à Casablanca devrait bientôt accueillir deux facultés de commerce et d'ingénierie qui proposeront des programmes accrédités par l'université de Coventry.

Au fil du temps, les deux royaumes ont su renforcer ce partenariat fort porté par les relations d'amitié de longue date et d'estime réciproque entre les deux familles Royales, ainsi que par l'histoire profonde des relations amicales et mutuellement bénéfiques qui ont débuté en 1213.