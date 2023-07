Ile Maurice: Écosystème - La néphile dorée file un bon coton

Vous aurez sans doute remarqué sa présence. Elle a peut-être pris ses aises dans vos cours, à l'ombre de vos arbres fruitiers, notamment. Elle a dû ramener des copines aussi.

Ces petites bêtes qui peuvent atteindre une taille plus que respectable sont de plus en plus nombreuses en cette période hivernale, surtout si vous habitez dans le sud de l'île. Mais dans des régions comme celles de Baie-du-Tombeau ou Pamplemousses également.

Reconnaissable à son abdomen protubérant, ses pattes noires-orangées ou rouges, Trichonephila inaurata, plus connue sous le nom de bibe ou encore de néphile dorée, est de plus en plus présente, selon les observations de nombreux habitants. Présente dans le bassin de l'océan Indien, on la trouve à La Réunion, à Rodrigues, aux Seychelles et bien sûr à Maurice. Cependant, ne vous inquiétez pas, malgré sa taille pouvant atteindre 13 centimètres, la néphile dorée est inoffensive pour l'homme - contrairement à sa cousine la tarentule.

D'ailleurs, ce ne sont pas les néphiles dorées que l'on retrouvera dans nos maisons ; celles-ci préfèrent rester à l'extérieur où elles peuvent tisser leurs toiles parfois impressionnantes. Mais pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ? Selon un employé de la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) de Rodrigues, la présence d'araignées indiquerait une bonne qualité de l'air, principalement due à l'absence de pesticides et à une pollution moindre. Une forte présence, est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour notre écosystème ?

%

Petite créature, rôle majeur

Conformément au cycle naturel, la néphile dorée constitue une proie pour certaines espèces (guêpes, fodie de Rodrigues, bulbuls de Maurice). Cependant, cette espèce est également prédatrice pour d'autres, comme certains insectes volants, notamment les moustiques, ou encore pour quelques espèces endémiques. Ainsi, en contrôlant les populations d'organismes nuisibles, elle crée un véritable équilibre au sein de l'écosystème en régulant les populations qui le composent.

Bien que la néphile dorée ne soit pas considérée comme une espèce en danger, elle peut être affectée par la destruction de son habitat naturel due à la déforestation, à l'urbanisation et aux changements climatiques. Par conséquent, étant donné son rôle clé dans notre écosystème, il est important de prendre des mesures de conservation, notamment en préservant les habitats forestiers et en sensibilisant le public à l'importance de ces araignées.

Une toile qui peut accomplir des miracles

Les toiles de cette espèce d'araignée peuvent mesurer entre 9 et 10 mètres, selon l'employé de la MWF. Il existe deux types de soie : l'une est connue pour sa résistance, tandis que l'autre est reconnue pour son adhérence, ce qui permet de capturer facilement les proies. Les deux forment sa toile : la résistante, de teinte jaune, s'accrochant aux supports sur lesquels l'araignée construira son «garde-manger», avec la seconde soie plus collante et transparente.

Remontons un peu dans l'histoire : la soie a été utilisée à des fins médicales. Elle a été utilisée pour recoudre et favoriser la guérison des plaies. Selon une étude de l'école de médecine de Hanovre en Allemagne, la soie des néphiles est un excellent matériau d'échafaudage en raison de sa biocompatibilité, de sa résistance mécanique et de sa capacité à favoriser l'adhésion et la prolifération des cellules. Ainsi, elle peut apporter une contribution significative à l'ingénierie tissulaire.

Par ailleurs, la soie de ces araignées a été utilisée pour la production de vêtements. En 2004, le styliste Simon Peers et l'entrepreneur Nicholas Godley se sont lancés dans un projet visant à réaliser une écharpe entièrement constituée de soie dorée. Cela leur a pris trois ans et ils ont eu besoin de 1,2 million d'araignées, qui ont ensuite été relâchées. La pièce est actuellement exposée au Victoria and Albert Museum à Londres. Depuis 2012, une cape en soie dorée accompagne l'écharpe.

Donc si vous voyez ces charmantes dames (le mâle est bien plus petit et discret), laissez-les se repaître de moustiques et autres moucherons dans votre cour...