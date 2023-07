Ile Maurice: Championnats du monde para-athlétisme - Nos champions de retour au pays

Ils ont brillé lors des Championnats du monde para-athlétisme au stade Charlety dans la capitale française. Les athlètes mauriciens sont arrivés à Maurice ce mercredi 19 juillet matin après avoir brillé à l'international.

Les médaillés Noemie Alphonse et Yovani Philippe mais aussi Roberto Michel et Anaïs Angeline sont parmi ceux qui seront de la partie à Paris en 2024. L'équipe mauricienne s'est distinguée en ramenant trois médailles, une d'argent et deux de bronze, alors que quatre para-athlètes ont décroché leur qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Pour Yovanni Philippe, sa médaille est non seulement symbole de son labeur mais aussi témoigne du soutien de toute l'équipe qui a su l'entourer et l'encadrer. «J'ai lutté pour cette médaille et aujourd'hui j'en suis fier», nous confie l'athlète, les larmes aux yeux, entouré de sa famille, dont sa mère qui peinait à contenir ses larmes, se remémorant les heures de sacrifice de son fils.

Jean-Marie Bhugeerathee, coach de l'équipe nationale, devait exprimer sa satisfaction pour cet «exploit collectif». «Pou ena dout, kritik pou ena dimounn pou vinn dir mwa nou ti kapav gagn meday lor. Kifer mo pann fer x y z... Me mo dir se rezilta ki konte ek nou ti ena en mission», a déclaré ce dernier. Il devait aussi ajouter que le combat continue en saluant l'effort de Yovanni Philippe. «Sa course est incroyable. Il a vraiment tout donné et cela nous booste pour les prochaines étapes.»

Les athlètes se sont déhanchés sur les rythmes du séga avant de rejoindre le transport pour rentrer chez eux sous les yeux remplis de fierté du ministre ded Sports Stéphan Toussaint.