Togo: Avant tout protéger les autres

L'assurance automobile est une forme d'assurance qui protège les propriétaires de véhicules contre les coûts financiers des accidents de voiture.

Elle couvre généralement les dommages aux véhicules, les blessures aux personnes et les dommages à la propriété.

Il existe de nombreux types d'assurance automobile, mais les plus courantes sont l'assurance responsabilité civile, l'assurance collision et l'assurance comprehensive.

L'assurance responsabilité civile est obligatoire dans la plupart des pays et couvre les dommages causés à d'autres personnes ou à leur propriété lors d'un accident.

L'assurance collision couvre les dommages à son propre véhicule si le conducteur est responsable d'un accident.

L'assurance comprehensive couvre les dommages sur le véhicule, y compris ceux causés par des événements tels que le vol ou les intempéries.

Le tarif des contrats varie en fonction de nombreux facteurs, notamment le type de véhicule, l'âge, l'historique de conduite.

Au Togo, l'assurance automobile est obligatoire, mais pas forcément souscrite par les automobiliste par manque d'argent ou d'information sur les obligations légales.

En cas de dommages corporels, les conséquences peuvent être dramatiques.

Toutes ces questions sont évoquées ce mercredi à Lomé à l'occasion des états généraux de l'assurance automobile.

Les principales institutions du secteur participent aux échanges parmi lesquelles la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA), le Comité de Assureurs du Togo (CAT) et la Fédération Togolaise des Assureurs Conseils (FETAC).

Si le secteur des assurances est en forte croissance au Togo, +34% ces 5 dernières années, des difficultés persistent, a souligné Akou Mawussé Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

'Il s'agit, entre autres, du non-respect de la règlementation relative à l'obligation d'assurance Responsabilité Civile automobile par les différents acteurs, de la non-assurance ; des fraudes à l'assurance ; des sous tarifications ; de problèmes de règlement non diligent des dossiers sinistres ; de la faible cadence de paiement des indemnités ; du déficit de communication et d'information entre les assureurs et les assurés', a-t-elle précisé.

Il urge donc de trouver des solutions crédibles et durables afin de permettre à l'assurance automobile de retrouver sa place et sa fonction dans la maitrise des risques et des accidents de la circulation.