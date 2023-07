Cote d'Ivoire: Partenariats dans la digitalisation- Les Usa signent plusieurs accords avec la Côte d'Ivoire

« L'Amérique est connue pour son sens de l'innovation et, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai pu constater que nos amis ivoiriens font preuve d'une ingéniosité et d'un désir de transformer leur pays en une nation à la pointe du progrès technologique. Les États-Unis et le peuple américain sont enthousiastes à l'idée de bâtir une prospérité partagée, qui se renforce mutuellement, et nous sommes prêts à être un partenaire inébranlable de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions numériques à ses défis. » Propos de Sem Jessica Davis Ba, ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire. C’était le 18 Juillet 2023, à l’occasion d’une signature de mémorandums d'entente avec le ministère ivoirien de la communication et de l’économie numérique. Ce dans le cadre du Service de promotion de l’entreprise américaine Cybastion.

Plus spécifiquement, il s’est agi d’une part, de signer un MoU entre le ministère de la communication et de l'économie numérique, le ministère de la fonction publique et la Société nationale de gestion électronique des données et de l'information administrative (Snedai). Et d'autre part, un autre, entre le ministère de la communication et de l'économie numérique, le ministère de la fonction publique et la société SAH Analytics. Ces partenariats stratégiques reflètent l'engagement du gouvernement américain à exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques pour améliorer les services publics et répondre aux besoins des citoyens de manière plus efficace et transparente.

C'est pourquoi, dira-t-elle, « nous sommes ravis d'accueillir la signature d'un protocole d'accord entre un innovateur américain en matière de cybersécurité, Cybastion, et le ministère du transport. Cette entreprise a apporté à la Côte d’Ivoire un consortium des plus grand entreprises américain, les leaders dans le secteur de la technologie et les innovateurs. « Ils ont plusieurs projets en cours avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et est un excellent exemple d'entreprise américaine qui excelle en Afrique de l'Ouest quelques fois dans les marchés difficile, sensible. », a indiqué la diplomate américaine.

Aussi, elle a rappelé que lors du sommet États-Unis - Afrique qui s'est tenu à Washington en décembre 2022, le président Biden a souligné le besoin urgent de promouvoir la technologie américaine en Afrique. Pour atteindre cet objectif, le département d'État a annoncé et lancé l'Initiative numérique pour l'Afrique afin d'améliorer l'accès au numérique, l'alphabétisation et l'environnement numérique en Afrique.

A son tour, M. Amadou Coulibaly, le ministre ivoirien de la communication et de l’économie numérique a salué ce partenariat qui va consolider les acquis de la Côte d’Ivoire dans la vulgarisation de digitalisation. Amadou Coulibaly a dit toute sa joie de participer à la célébration d’une étape capitale dans la transformation des services publics de la Côte d’Ivoire. « La signature de ces mémorandums d'entente marque une avancée significative dans notre quête d'une administration plus moderne, transparente et orientée vers les citoyens. Grâce à ces partenariats stratégiques, nous sommes résolus à mettre en place un cadre de gouvernance numérique qui permettra à notre pays de prospérer et de favoriser une participation active des citoyens à la vie socio-économique », a dit le ministre Amadou Coulibaly.

Légende photo : L’ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba (au centre) et des membres du gouvernement ivoirien lors de la cérémonie de signature des mémorandums d’entente (Ph : Bm)