Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Juillet 2023

Afrique du Sud : Sommet des Brics- Vladimir Poutine n’y participera pas

Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des Brics (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie) prévu du 22 au 24 août à Johannesburg, a annoncé la présidence sud-africaine le 19 juillet, mettant fin à plusieurs mois de spéculations sur le sujet. Arrêter Poutine au sommet des Brics serait une « déclaration de guerre » à la Russie, selon Ramaphosa. Cette annonce épargne un épineux dilemme à Pretoria, qui préside les Brics et refuse de condamner l’invasion russe de l’Ukraine. Vladimir Poutine est en effet visé par un mandat d’arrêt pour le crime de guerre de « déportation » d’enfants ukrainiens depuis l’invasion de l’Ukraine de la Cour pénale internationale (Cpi) que l’Afrique du Sud, signataire du Traité de Rome, est théoriquement censée appliquer s’il entre sur son territoire. (Source : Jeune Afrique)

Algérie : Accident de la circulation- Trente-quatre morts

Selon la protection civile, un autocar assurant la liaison Tamanrasset-Adrar, dans le Sud, est entré en collision avec un véhicule utilitaire. Au moins trente-quatre personnes ont été tuées et douze blessées, mercredi 19 juillet, lors d’une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, près de Tamanrasset, dans l’extrême sud de l’Algérie, a annoncé la protection civile. L’accident, suivi d’un incendie, s’est produit lorsque l’autocar reliant Adrar à Tamanrasset, à environ 2 000 kilomètres d’Alger, a percuté un véhicule utilitaire, a précisé cette source. Le ministre de la santé, Abdelhak Saihi, s’est rendu « en urgence » dans la wilaya (préfecture) de Tamanrasset « pour s’enquérir de la situation et prendre toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des blessés de l’accident », selon un communiqué du ministère. De son côté, le wali (préfet) de Tamanrasset, Mohamed Boudraa, a rendu visite aux blessés, dont certains présentent de graves brûlures. L’autocar assurait le transport des voyageurs entre les deux villes du Sahara algérien, Tamanrasset, ville de 150 000 habitants dotée d’un aéroport, et Adrar, qui compte environ 65 000 habitants. (Source : Afp)

%

Sénégal : Choix du candidat à la Présidentielle 2024- Une réunion du camp présidentiel se termine dans la confusion totale

La route est encore pour la majorité présidentielle de trouver un candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Alors que le chef de l’État n’a pas encore dévoilé l’identité du candidat de son choix pour conduire sa coalition à la présidentielle, les concertations vont bon train pour trouver un consensus. C’est dans cet esprit que les responsables politiques de Benno Bokk Yaakar des cinq (5) départements de la région de Dakar se sont retrouvés au siège dudit parti pour pour un “gentleman agreement“ autour du choix qui sera fait par le chef de l’État, chef de l’Alliance pour la République. Les militants et responsables de Benno Bokk Yaakar ont massivement répondu à l’appel. Cependant les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les divergences sont apparues au grand jour entre les partisans du Premier ministre Amadou Bâ et l’ancien ministre de la Santé et actuel Directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis). Selon plusieurs sources, les concertations se poursuivent autour du président de l’Alliance pour la République, et ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Inondation dans le Grand Abidjan- Le gouvernement aux côtés des victimes

La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a procédé le 19 juillet 2023 à une importante remise de dons (vivres, non-vivres et numéraire) aux victimes des inondations dans le Grand Abidjan. C'était à son cabinet sis à la cité administrative Tour B à Abidjan-Plateau. Au nom du gouvernement ivoirien, la ministre a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Avant de leur remettre, comme, on le fait dans la pure tradition africaine des dons en vivres, non-vivres et en numéraire. Les représentants des familles sont repartis avec des sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l’huile, de la tomate concentrée, du savon et des matelas. Afin de leur permettre d’organiser les funérailles, chaque famille a reçu la somme de 800 000 FCfa en espèce. Au nombre de dix familles, certaines ayant perdu deux, trois et même quatre membres pour l’une d’entre elles. Plus de 14 millions ont été remis aux représentants des familles. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Justice- Un « soutien » du capitaine Traoré à la barre

L’activiste Mohamed Sinon qui se réclame proche du capitaine Ibrahim Traoré a comparu, mardi, pour avoir porté atteinte à l’honneur de la gendarmerie. « (…) La gendarmerie n’est pas dans la lutte à 100% (…). Ce que nous demandons au président (Ibrahim Traoré), c’est de faire en sorte que la gendarmerie se fusionne aux militaires. L’armée, c’est désormais deux entités au Burkina, la police et les militaires », avait affirmé le membre actif du mouvement Africa révolution, dans une vidéo publiée début mai 2023 sur les réseaux sociaux. Devant les juges, mardi 18 juillet, Mohamed Sinon à plaidé non coupable. Il a expliqué qu’il ne faisait pas référence à la lutte contre la corruption et de celle de l’antiterrorisme. Il a ajouté avoir été témoin et victime, à plusieurs reprises, de cas de rackets routiers de la part des pandores. Il purge depuis février 2023, une peine de 24 mois de prison avec sursis pour avoir appelé au meurtre de Alpha Barry (ancien ministre des affaires étrangères) et de Newton Barry (ancien président de la Ceni), tous deux peuls et journalistes. Le tribunal prononce sa décision le 25 juillet 2023. (Source :Apa)

Mali : La Biennale- Symbole d’un pays qui retrouve des couleurs

Au-delà de la célébration de la culture, la Biennale artistique et culturelle qui fait son retour après plus de 10 ans d’absence, a permis de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir le vivre-ensemble et surtout de dynamiser l'économie locale. Initiée vers les années 1970, la biennale artistique et culturelle a dû être arrêté en 2010 suite aux attaques des djihadistes dans la partie nord du Mali. Des chansons traditionnelles, des défilés, des poèmes et des danses ont fait vibrer la ville de Mopti situé dans le centre du Mali. La Biennale artistique et culturelle du Mali est un événement majeur qui célèbre la culture malienne dans sa diversité. Oumar Koita, jeune leader communautaire de Mopti a déclaré à Trt Afrika que ce festival avait une grande importance pour la consolidation du tissu social mais aussi la redynamisation de l’artisanat. (Source : Presse locale)

Togo : Services postaux – Des experts d’Afrique francophone en conclave

Lomé accueille depuis ce lundi 17 juillet un atelier régional sur « l’arrimage aux exigences en matière de données électroniques préalables et l’amélioration de la performance pour les opérateurs Ems d’Afrique francophone ». Les travaux, ouverts par la ministre de l’économie numérique et de la transformation digitale, Cina Lawson, sont organisés par l’Union Postale Universelle, la Coopérative Ems (Express Mail Service) et la Société des Postes du Togo.Durant cinq jours, des experts et spécialistes d’une dizaine de pays plancheront sur plusieurs thématiques. Objectif, sécuriser davantage les chaînes logistiques en renforçant la vigilance sur les échanges de données électroniques exigées lors des envois postaux, et explorer les meilleures pratiques pour réformer les services, au sortir de la crise Covid-19 qui a bouleversé les habitudes. (Source :alome.com)

Guinée : Coopération- « Même en cas de crises institutionnelles, la Banque mondiale ne peut pas quitter…», précise Ousmane Diagana

Avant de quitter Conakry, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, a pris un engagement très fort. Ousmane Diagana qui a clôturé le mardi 18 juillet 2023, son séjour de trois jours dans la capitale guinéenne a promis que son institution ne quittera pas la Guinée. Ce, même en cas de crise institutionnelle. « Pour les pays africains, même s’il y’a des périodes de crises institutionnelles, la Banque mondiale ne peut pas quitter le pays, parce que sa mission est d’abord orientée vers les populations », indiqué ce haut dirigeant de l’institution de Breton Wood.