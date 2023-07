Madagascar: Fuite de sujet au baccalauréat - Epreuve facultative de rattrapage en histo-géo demain pour les séries A1, A2, C et D

Une fuite du sujet d'histoire-géographie a provoqué quelques remue-ménages et quelques heures de retard dans la tenue de l'épreuve, hier après-midi. Le conseil des ministres a décidé la tenue d'une épreuve de rattrapage, demain, pour les candidats des séries A, C et D.

13h30. L'heure à laquelle l'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat devait débuter, hier. Au centre d'examen du CEG Antanimena, les candidats reçoivent le sujet à l'heure convenue et ont commencé à le traiter. 14h, c'est la stupeur : les surveillants apprennent aux candidats qu'il va falloir interrompre l'épreuve et changer le sujet par un sujet de remplacement. Motif évoqué : le sujet d'histoire-géographie aurait fuité à grande échelle. La concentration des candidats s'en retrouve définitivement perturbée.

Bougies

Dans de nombreux autres centres d'examen de la capitale et dans les régions, les candidats ont vécu les mêmes perturbations. Les candidats ont été invités à sortir des salles d'examen en attendant l'arrivée du sujet de remplacement. L'attente dure quelques heures. Au centre d'examen du lycée JJ Rabearivelo Analakely, l'épreuve ne reprend pas encore à 16 heures. Un peu partout à Antananarivo, les candidats ont dû terminer l'épreuve à la lueur des bougies. Certains parents ont même effectué la démarche d'en apporter une à leurs enfants.

%

Inquiétude et insécurité

Certains candidats ont enfin terminé l'épreuve à 21 heures, non sans inquiétude quant au moyen de transport pour rentrer, et l'insécurité à laquelle ils s'exposent malgré eux. Un élan de solidarité entre citoyens a été observé, hier soir : des particuliers proposent aux candidats de les transporter gratuitement. De son côté, le ministère des Transports et de la Météorologie a lancé un appel aux transporteurs urbains à assurer le service jusqu'à 22h.

Dictée !

A Toamasina, le sujet de remplacement arrive en fin d'après-midi mais les responsables des centres d'examen n'ont plus le temps, ni les moyens de les multiplier. Solution adoptée : le sujet de remplacement est dicté aux candidats par un surveillant ! Même scène à Toliara où il a été rapporté quelques cas d'évanouissement des candidats suite à l'interruption de l'épreuve et le remplacement du sujet. Ailleurs, l'épreuve a été tout simplement annulée.

A refaire

Face à cette situation, il a été décidé en conseil des ministres, hier soir, la tenue d'une épreuve facultative de rattrapage en histoire-géographie, demain vendredi 21 juillet 2023, pour les séries A1, A2, C et D. Le sujet à traiter sera alors le troisième sujet, déjà prévu lors de la conception des sujets. Les candidats sont libres de participer ou non à l'épreuve de rattrapage. Pour ceux qui y participeront, ce sera la meilleure note qui sera considérée. Un bonus sera, par ailleurs, accordé en histoire-géographie à tous les candidats des séries A1, A2, C et D sur l'ensemble du territoire national.