Afrique: Technologie et robotique - Le team Robotiako en finale à Dakar

L'équipe malgache Robotiako, composée de Jimmy Ranitratsilo, Law Anthony et Ziona Alberson, a été qualifiée pour la deuxième phase du Panafrican Robotics Competition (PARC) 2023 se classant deuxième derrière le Nigéria.

Le thème de la compétition de cette année porte sur la technologie agricole (AgTech). L'équipe de la Grande île a proposé un programme de simulation et de navigation automatique de reconnaissance des herbes, en d'autres termes des outils robotiques de pointe pour développer un robot agricole (AgRobot) pour la navigation agricole autonome, la détection des mauvaises herbes à l'aide de la vision par ordinateur et la plantation autonome de semences. Un robot qui sera non seulement utile au développement de l'agriculture mais également pour l'environnement et le développement durable.

Motivation

La participation de Madagascar à la phase finale de PARC est une grande première. Le gouvernement malgache, à travers le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, apporte tout son soutien et son appui pour permettre à ces jeunes chercheurs de faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire à l'échelle continentale.

En effet, ce département soutient les efforts déployés par ces jeunes et a décidé de prendre en charge les frais de déplacement de l'équipe malgache pour le Sénégal. Reçus par Tahina Razafindramalo, ministre en charge du Digital, les jeunes ont montré leur confiance et leur motivation pour représenter le pays et prendre la première place. Le ministre et son équipe sont fortement convaincus du fort potentiel que représente la jeunesse malgache et pour cela, il n'hésite pas à apporter sa pierre à l'édifice pour appuyer les recherches ainsi que les nouveaux talents.

Sept pays

Parc Engineers League se focalise sur des universitaires et des jeunes professionnels dans le but de stimuler leur créativité et leur résolution de problèmes en les mettant au défi de résoudre des problèmes complexes du monde réel à l'aide de la robotique et des solutions liées aux Intelligences. Devenue aujourd'hui la plus grande compétition de robotique en Afrique, la compétition panafricaine de robotique a formé 1 500 jeunes africains en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) au cours des six dernières années.

Commençant par 7 pays d'Afrique de l'Ouest, le concours s'est rapidement élargi pour inclure des participants de 36 pays d'Afrique et de sa diaspora. La phase finale du concours se tiendra du 23 au 31 juillet 2023 à Dakar au Sénégal et verra la participation de 10 équipes venant de 7 pays d'Afrique, à savoir le Nigéria, Madagascar, la Guinée, le Lesotho, le Cap Vert, le Zimbabwe, et la République Démocratique du Congo.