Madagascar: Mes sauts d'humeur - Pour tuer

« On a beaucoup parlé des dangers que représenterait un réchauffement planétaire de plus de 2 degrés Celsius. Mais on a trop souvent esquivé les impacts géopolitiques d'une telle situation.

On parle de sécheresse, mais pas des guerres qui éclateront pour le contrôle des ressources comme l'eau. On parle du pic pétrolier, mais pas des conflits qui augmenteront avec le déclin de la production d'or noir. On parle de la montée des eaux, mais pas des problèmes politiques que représentera la multiplication des millions de réfugiés climatiques ».

Tout le monde s'accorde à dire qu'on assistera à un essor des conflits liés aux ressources, multiplication par deux du nombre de pays aux prises avec de graves pénuries d'eau, prolifération des maladies causées par la pollution, emballement du dérèglement climatique, etc. Et quelles sont les solutions trouvées par les dirigeants de ce monde pour combattre cette situation ? Multiplier leurs dépenses militaires !

Selon Statista Research Department, en 2022 le montant investi par les 10 premiers pays ayant des dépenses militaires les plus élevées dans le monde était de plus de 1.682 milliards de dollars US. Et c'est avec impudeur que chaque chef d'Etat exhibe sa force létale ! Il y a d'autres priorités !

La faim dans le monde, le changement climatique, la misère de millions de personnes... personne ne veut le résoudre ! Les actions et les beaux discours ne sont que simagrées sinon les milliards dépensés en armement auraient été alloués à la survie de notre planète !