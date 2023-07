Madagascar: Un baccalauréat à l'image du contexte actuel

C'est une épreuve dans l'épreuve que les jeunes lycéens passant le baccalauréat 2023 ont subi hier. A l'angoisse de passer une matière particulièrement difficile, s'est ajoutée celle de l'incertitude provoquée par l'annonce du retrait de sujets ayant fuité.

Malgré les multiples désagréments provoqués par l'incident, les candidats ont pu plancher sur de nouveaux sujets. Cette session, en tout cas, restera dans la mémoire de ceux qui ont été dans les centres d'examen depuis lundi.

Un baccalauréat à l'image du contexte actuel

Pour ceux qui passent le baccalauréat, c'est un véritable parcours de combattant auquel ils ont eu droit bien avant le début des épreuves. Les conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulée leur année scolaire les ont déjà stressés. Les programmes n'ont, dans certains cas, pas été bouclés à cause des heures de cours perdus durant les délestages. Les révisions ont donc été perturbées par ces coupures d'électricité.

Le personnel du rectorat a eu fort à faire pour préparer les convocations et pour les envoyer. Cependant, dans l'ensemble, elles sont arrivées à bon port. La réclamation du paiement de leurs vacations des années 2021 et 2022, par les professeurs devant surveiller les épreuves, a été également source de perturbation. Des personnes vendant des sujets ont été arrêtées et les responsables de l'office du bac ont assuré que toutes les précautions étaient prises pour qu'il n'y ait pas de fraude.

C'est à cause de cela qu'a eu lieu ce retrait des sujets d'histoire et géographie. L'arrivée de nouveaux sujets a pris quelque temps, plongeant parents et élèves dans l'incertitude. C'est en principe aujourd'hui le jour de la délivrance pour les 350 000 et quelques aspirants bacheliers. Les difficultés qu'ils ont traversées sont à l'image du contexte difficile que connaît tout le pays.