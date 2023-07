Madagascar: Revy revy mody masoandro - Samoela et Princio souhaitent honorer leurs ainés Mahaleo

Le grand jour approche à grands pas pour le concert inédit qui réunira Mahaleo, Samoela et Princio sur une même scène et qui se tiendra sur le parking du CCI Ivato.

Les fans devront juste patienter pendant trois jours pour retrouver ces légendes de la musique malgache qui enflammeront la scène ensemble, donnant rendez-vous à tous les amoureux de bonne musique et plus particulièrement aux mordus de chansons à texte. C'est d'ailleurs une qualité qu'ils ont en commun, à part l'amour et la passion pour la guitare. En effet, ils ont tous gagné en réputation en partie grâce à leurs chansons engagées, qui abordent sans détour des sujets sociaux, culturels et politiques.

En tout cas, Bekoto, Dama, Samoela et Princio ont hâte de partager ce moment entre eux. Malgré le fait qu'ils soient de générations différentes, ils concèdent voir le même « feeling ». La spécialité de Louvto Company est justement de faire collaborer, dans un même événement, les artistes de différentes générations. Samoela et Princio avouent d'ailleurs avoir accédé à la demande de Louvto Company pour témoigner leur reconnaissance à leurs aînés, les Mahaleo, pour tout ce que ces derniers ont apporté à la culture et à la musique malgache.

« Nous sommes honorés de nous réunir sur une même scène pour partager notre musique, entre nous et avec notre public bien-aimé », souligne Samoela, en ajoutant que « ce concert sera un moment de communion et de partage, une célébration de notre héritage musical et culturel. » En parlant d'héritage, les descendants des Mahaleo seront également présents.

%

Ainsi, le show promet maintes surprises : Samoela ou Princio chanteront-ils du Mahaleo ? En tout cas, il y aura sûrement des duos, des trios, des quatuors inédits... sans oublier le fait que chaque groupe aura une partie qui lui sera spécialement dédiée, et tout cela sublimé par les sons et lumières de Miritsoka Production.

Le spectacle se terminera sûrement tard, de ce fait. C'est d'ailleurs pour cela que le concert s'intitule Revy Revy Mody Masoandro, selon les explications. Tout a été prévu pour en faire un moment de détente convivial. Des stands de barbecues et de boissons seront proposés pour offrir aux spectateurs une immersion complète dans la fête. Et puisque le site du spectacle se trouve en périphérie de la capitale, une navette sera mise à disposition des spectateurs non véhiculés. Elle prendra son départ en centre ville et ramènera les spectateurs au point de départ après la fête.