Madagascar: Projet TMR - Consultation publique de 17 jours dans trois régions

Le projet Tanà Medium Ring (TMR) prévoit la construction de nouvelles infrastructures au bénéfice de la population malgache. Visant l'amélioration de l'accès à l'énergie de qualité, les promoteurs de ce projet misent sur une démarche participative.

Garantir l'implication de la population et recueillir ses avis. Tel est l'objectif des séances de consultations publiques de 17 jours, lancées le 17 juillet dernier dans les régions d'Analamanga, Vakinankaratra et Itasy. Ces consultations permettent aux responsables du projet de présenter les résultats des études d'impacts sociaux et environnementaux réalisées, conformément au Décret MECIE 6830 de 2001.

La première séance de consultation publique a débuté lundi dernier dans la Commune d'AlakamisyFenoarivo. Selon les informations, le Comité chargé de mener cette enquête au niveau local est composé de représentants de l'ONE (Office national pour l'environnement), du MEDD (Ministère de l'Environnement et du Développement Durable), du MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers), du MEH (Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures), ainsi que de GLW International. Suite à un processus d'appel d'offres, le marché de réalisation des travaux a été attribué à la société TPBEA, et la durée des travaux est estimée entre un et deux ans.

%

Infrastructures

Le projet TMR comprend la mise en place de 8 sous-stations et de 185 km de câbles afin d'améliorer et de renforcer le réseau de transport d'électricité. Les sous-stations seront installées à Ambohijanaka, Antananarivo Atsimo 2, Antananarivo Andrefana 2, Behenjy, Antsirabe Andrefana, Imerintsiatosika, Antsipolitra et Antanifotsy. Des pylônes seront également construits pour soutenir les câbles transportant de l'électricité à plus de 90 KiloVolts, qui seront reliés au Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Dans la région d'Analamanga, le projet affecte 9 communes du district Atsimondrano ainsi que le quatrième arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo. Dans la région d'Itasy, 3 communes du district Arivonimamo sont concernées. Enfin, dans la région de Vakinankaratra, le projet concerne 17 communes, dont 7 dans le district d'Ambatolampy, 3 dans le district d'Antanifotsy, 3 dans le district d'Antsirabe II et 4 dans le district d'Antsirabe II.

Distribution

En plus des infrastructures mentionnées, le projet TMR prévoit la mise en place d'unités de montage de transformateurs moyenne tension et basse tension au niveau de la sous-station d'Imeritsiatosika, ainsi que la fourniture d'équipements et de matériels pour la mise en place du réseau de distribution d'électricité. Lors de la première journée de consultation publique, les habitants de la commune d'Alakamisy Fenoarivo ont exprimé leur soutien à ce grand projet, considéré comme un moteur de développement pour la région.

Pour le MEH, initiateur du projet, ces actions s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du Velirano n°2, qui vise l'accès à l'énergie pour tous. Bref, la consultation publique de 17 jours dans les régions d'Analamanga, Vakinankaratra et Itasy représente une étape importante dans la réalisation du projet TMR. Les résultats de ces consultations permettront d'intégrer les préoccupations et les avis de la population dans la mise en oeuvre du projet. L'objectif est de créer un dialogue constructif et d'assurer l'appropriation de ces nouvelles infrastructures par la communauté malgache. La réalisation du TMR, en renforçant le réseau de transport d'électricité, contribuera à l'amélioration de l'accès à l'énergie et favorisera le développement socio-économique du pays.