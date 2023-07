Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Une délégation de 78 personnes pour Madagascar à Kinshasa

La Grande Ile enverra une délégation aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa, République Démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août.

Cette information a été très attendue par les athlètes et les artistes à quelques jours du coup d'envoi des Jeux. La participation de la Grande Île aux 9es Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août à Kinshasa a été validée hier lors du conseil des ministres. 34 athlètes, 22 artistes, 14 entraîneurs et dirigeants sportifs, 2 encadreurs pour la culture et 6 responsables formeront la délégation malgache à Kinshasa.

La participation de Madagascar est prise en charge par l'Etat malgache à travers les ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Communication et de la Culture. Cette compétition servira également d'étape de préparation des athlètes pour les Jeux des Îles à domicile. Des athlètes comoriens, seychellois et mauriciens qui vont participer aux Jeux des Îles à Antananarivo du 25 août au 3 septembre seront également présents à Kinshasa.

Ce sera un avant-goût des JIOI en athlétisme, en tennis de table, en judo et en lutte. À dix jours du démarrage de ces neuvièmes Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais a annoncé que la capitale Kinshasa était prête à accueillir les visiteurs et toutes les délégations. La question de sécurité a fait craindre bon nombre de délégations, des sites des jeux seront assurés par des services privés de sécurité, la police et l'une des unités d'élite de l'armée, la garde républicaine. Les athlètes seront logés dans la cité de l'université de Kinshasa, entièrement rénovée.

Les infrastructures devant accueillir les différentes disciplines des jeux sont déjà prêtes. La première vague de délégation est déjà arrivée à Kinshasa. Près de 200 athlètes et artistes ont foulé le sol congolais. Plusieurs disciplines seront au programme des jeux : l'athlétisme (h/f, 18-35 ans), le basket-ball féminin (18-25 ans), le football masculin (moins de 20 ans), le handisport, l'athlétisme (h/f, 18-35 ans), le judo (h/f, 18-25 ans), les luttes (lutte africaine et lutte libre, h/f, 18-30 ans), le tennis de table (h/f, 18-21 ans), le cyclisme sur route (h:19-25 ans; f: 19-35 ans) et des disciplines d'animation en plus des concours culturels. « La RDC s'est préparée et est prête à accueillir les athlètes qui viendront des cinq continents», a annoncé Isidore Kwandja, le directeur national des 9es Jeux de la Francophonie.