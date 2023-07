Madagascar: Nationalité française d'Andry Rajoelina - En colère, le RMDM prévoit de descendre dans la rue

Contrairement à ce qui était annoncé lors de l'émission spéciale du président Andry Rajoelina dimanche, le débat est loin d'être clos concernant sa nationalité française. Et pour preuve, le RMDM a haussé le ton, hier, et compte mener des actions concrètes dans les jours à venir.

« Il n'est plus acceptable qu'un Français qui favorise les inégalités sociales dirige le pays », a fait entendre le pasteur Edouard Tsarahame, porte-parole de la plateforme Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) de l'ancien président Marc Ravalomanana, durant une conférence de presse qui a eu lieu à Bel'air, hier. La contestation se durcit au sein de cette aile de l'opposition. Et même que la candidature du président Andry Rajoelina à la prochaine course à la magistrature suprême se trouve menacée. « Il est inadmissible qu'un Français soit encore à la tête du pays », a-t-il continué tout en soulignant qu'une descente dans la rue est prévue pour montrer leur colère et empêcher Andry Rajoelina de prendre part à la prochaine présidentielle pour briguer un deuxième mandat.

Crime

« Le sang qui coule dans mes veines est malgache. Personne n'enlèvera le fait que je sois Malgache. On peut dire ce que l'on veut, critiquer, mais on ne m'enlèvera pas cela. Je n'accepte pas qu'on dise que je ne suis pas Malgache », a pour rappel, avancé le locataire d'Iavoloha dimanche, avant de demander : « Est-ce un crime d'avoir une autre nationalité ? ». Le RMDM n'entend pas les choses de cette oreille. « Nous appelons tous les membres du RMDM dans tout Madagascar à se lever. Les dangers ne menacent plus le pays, ils le frappent déjà », a rétorqué le pasteur Edouard Tsarahame. En effet, malgré la tentative du chef de l'Etat de boucler une bonne fois pour toute la discussion sur sa naturalisation, le RMDM refuse tout simplement le bien-fondé de ses explications. Tabera Randriamanantsoa, vice-président de la plateforme, dans la province de Fianarantsoa, va même plus loin. « Il faut arrêter le président Andry Rajoelina car il a trompé le peuple malgache et trahi la nation », a-t-il soutenu.

%

Indignation

Les ténors du RMDM se sont également adressés à l'armée. Acteurs incontournables du « spectacle » de dimanche dernier, les officiers ont été appelés à prendre leurs responsabilités. « L'armée n'est pas faite pour applaudir mais pour protéger le peuple malgache. Elle est là pour faire appliquer la loi. Si l'armée ne prend pas ses responsabilités mais accepte de recevoir des ordres venant d'un étranger, les Malgaches vont se lever », a enchaîné le porte-parole du RMDM qui se désole de la situation avec laquelle l'actuel dirigeant traite la grande muette.

Peu importe, à moins de quatre mois du premier tour du scrutin présidentiel, l'ambiance politique se gâte. Dans le camp du régime, l'indignation a atteint son summum par rapport à cette déclaration du RMDM. « On sait très bien que l'objectif du RMDM est d'empêcher Andry Rajoelina de se présenter à l'élection présidentielle. L'opposition a tout simplement peur d'affronter le président », avance-t-on du côté des « Oranges ». Néanmoins, le pasteur Edouard Tsarahame a indiqué que l'initiative du RMDM ne devrait pas remettre en cause le processus électoral mais au contraire l'améliorer.