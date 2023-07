Ile Maurice: Sme Park à Vuillemin| Pravind Jugnauth - «Ena dimounn dir nou pena leker»

«Nous avons une vision différente de celle de l'opposition, qui est de soutenir le peuple.» Propos de Pravind Jugnauth lors de son discours, hier, à Vuillemin. Le Premier ministre procédait au lancement d'un Small and Medium Enterprises (SME) Park, dont la réalisation a été rendue possible grâce à la Banque de développement de Maurice et au soutien du gouvernement.

Ce projet vise à élargir le champ d'action des petites et moyennes entreprises (PME) en les introduisant dans les zones rurales afin de catalyser un développement inclusif, la priorité devant être accordée aux entreprises de la région. Pravind Jughnauth a lancé un appel aux entrepreneurs, les invitant à utiliser la technologie afin de pouvoir progresser.

L'opposition, comme d'habitude, a été la cible de critiques de la part du Premier ministre, qui a également consacré une grande partie de son discours à énumérer les nombreux schemes mis en place, afin de donner la réplique à ceux qui disent que son gouvernement ne fait rien. «(...) ena dimounn dir nou pena léker, vré léker-la isi mem sa...» À sa sortie toutefois, Pravind Jugnauth n'a souhaité faire aucune déclaration à la presse.

Le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives,Sunil Bholah, ainsi que le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, ont pour leur part mis en exergue les efforts du gouvernement visant à favoriser l'entrepreneuriat dans le pays et à créer un écosystème durable de développement inclusif qui tienne compte également des femmes et des jeunes. Étaient également présents à cette occasion la ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun, mais aussi Yogida Sawmynaden, dont la présence n'est pas passée inaperçue.