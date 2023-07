Ile Maurice: Logistique - JCILO et Mc Easy Freight font la paire

Le 6e Symposium mondial de la logistique, organisé par Jay's Club International Logistics Organization (JCiLO) spécialisé dans l'industrie du transport maritime et de l'aviation, se tiendra à l'hôtel Le Suffren du 20 au 23 juillet.

Cet événement annuel représente une plateforme où les membres pourront rencontrer tous leurs partenaires de différents pays du monde sous un même toit. Le partenaire officiel de cet événement est MC Easy Freight Co. Ltd. Le symposium de quatre jours a attiré cette année plus de 60 pays.

Jayantha Liyanagamage, président de Jay's Club International Logistics Organization, met en exergue l'image positive de Maurice à l'échelle mondiale, ce qui en fait un lieu propice pour accueillir la conférence. Clarel Michaud (photo), CEO de MC Easy Freight Co. Ltd, déclare pour sa part que «cet événement sera une plateforme unique pour le réseautage, l'apprentissage et l'exploration de solutions innovantes pour façonner positivement l'avenir de l'industrie».